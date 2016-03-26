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Директор УП «Городские бани» Владимир Крук – о новом режиме работы организации

26 марта 2016 18:40
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Сегодня мы приглашаем к экранам тех его жителей, которые любят выходные дни и не только провести с пользой для здоровья. Тех, кто знает толк в парилке и может с первого взгляда определить хороший веник. Поговорим о банях. С этого месяца они переходят на новый режим работы. Изменятся дни и часы посещений.

К чему готовиться и что должны знать любители легкого пара? С этими вопросами ведущий программы обратился к директору унитарного предприятия «Городские бани» Владимиру Круку.

# Баня

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