День открытых дверей в вузах: какие специальности самые популярные

Новости Беларуси. День открытых дверей прошел 26 марта в белорусских вузах. Многие университеты к встрече с потенциальными абитуриентами подошли креативно. Так, в БГУ устроили фестиваль факультетов с праздничной программой, а в БГУИРе предложили на день попробовать себя в роли студента. Какие специальности вызвали самый большой интерес?

Такое бывает только раз в году: сегодня не абитуриенты конкурируют за место в вузе, а факультеты соревнуются за внимание своих будущих студентов. Впрочем, большинство выпускников с выбором профессии уже определились.

Абитуриентка:

Я бы хотела стать экологом.

Татьяна Серебрякова:

БГУ предлагает своим будущим абитуриентам какую-то программу подготовки, подготовительные курсы. Так что я надеюсь, что, может, мы и без репетиторов справимся.

Вопрос «Сколько человек на место» среди поступающих уже не актуален. Создав на сайте БГУ личный кабинет, все абитуриенты смогут онлайн следить за вступительной кампанией и проходными баллами, оценивая свои шансы.

Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета:

У нас появились новые специальности связанные с очень важным направлением — внедрением новых био- и химических технологий и увеличен план приема.

Непривычно много гражданских сегодня было в Военной академии. Примерить экипировку разведчика, пристреляться к боевому оружию, устроить тест-драйв на бронетехнике. Одним словом, познакомиться с бытом курсантов смогли школьники, мечтающие о военной карьере.

Вся экипировка — бронежилет и автомат — примерно 25 килограммов. Впрочем, даже примерив на себя в прямом смысле нелегкие будни курсантов, количество желающих учиться в Военной академии меньше не становится.

Почти полторы тысячи гостей приехали сюда со всей страны. За военной профессией и офицерскими погонами в академию приходят и солдаты-срочники.

Максим Климец, военнослужащий срочной службы 50-й смешанной авиационной базы:

Сам служу в батальоне связи, смотрим, как самолеты взлетают, обеспечиваем полеты, и очень хочется поступить.

В физической подготовке курсанты не уступают профессиональным гимнастам и тяжелоатлетам. Отбор в академию действительно строгий. Особые требования к здоровью будущих разведчиков и авиаторов. Особенность нынешней вступительной кампании — Военная академия восстановила набор девушек.

Константин Чернецкий, заместитель начальника по учебной работе Военной академии Республики Беларусь:

Более сложно, конечно, учиться инженерной специальности. Но, как ни странно, конкурс на факультете противовоздушной обороны у нас почти уравнялся с военной разведкой. Связисты, вы знаете, сейчас современные цифровые радиостанции приняты на вооружение. В общем, стремятся дети туда поступать.

У университете информатике и радиоэлектроники с таким нашествием будущих абитуриентов здесь, признаются, столкнулись впервые.

Абитуриент:

Я считаю, что это самый перспективный вуз в сфере IT-технологий, и я бы хотел связать свою жизнь с ним.

В кузнице айтишных кадров сегодня выбрали и участников нового проекта. Впервые в Беларуси вуз даст возможность 11-классникам на целый день почувствовать себя студентами.

Борис Никульшин, проректор по учебной работе и информатизации Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Они за счет нашего вуза будут находиться целый день в нашем университете. То есть посетят лабораторные, посетят столовую, общежития, бассейн. Посмотрят, что это такое, насколько это интересно в нашем университете.

Впрочем, время не только подготовиться к поступлению, но и определиться с будущей профессией тем, кто еще не сделал судьбоносный выбор, до начала вступительной кампании еще есть. Впереди – централизованное тестирование, которое стартует в июне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.