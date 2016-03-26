Новые «жировки»: На сколько и за счет чего снизились тарифы на услуги ЖКХ?

Говоря о пенсиях, Александр Лукашенко вспомнил тему ЖКХ, всколыхнувшую обыденность жизни. Новые тарифы сперва подскочили в цене, но после вмешательства Президента и возбуждения ряда уголовных дел их поправили в сторону уменьшения. Сегодня в почтовых ящиках должны были появиться исправленные жировки. Кто-то их получил, к кому-то, может быть, еще не долетели эти «письма счастья». Вот нам передали образец, что называется «по блату». Будем изучать. Об изменениях тарифов – наш следующий сюжет.

«Жировки» вновь в горячем топе новостей. После неожиданно суровых январских счетов белорусы замерли в ожидании «коммунальной оттепели».

Общественность:

Хотелось бы, чтобы поменьше. Нам пришло за отопление тысяч на 120 меньше, наверное. Это радует!

Должна быть прямая зависимость от доходов населения к тарифам ЖКХ.

«Жировки» действительно стали легче, а коммуналку за январь пересчитали. Президент утвердил предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Расчетно-справочные центры были переведены на усиленный вариант несения службы. На то, что бы пересчитать сотни тысяч счетов, было всего несколько суток.

Изменился подход к формированию 6-ти тарифов.

Чтобы снизить финансовую нагрузку на население, указом предусмотрено снижение цены на один из самых прожорливых пунктов: водоснабжение подешевело больше чем в 1,5 раза, водоотведение – более чем в 2.

Изменения коснулись и самых спорных строчек коммунального прайса. По-другому в феврале посчитают плату за пользование лифтом, уборку помещений и свет в подъезде. Сумма платежа теперь зависит не от площади квартиры, а от количества людей, которые в ней проживают. К тому же дети до 7 лет лифтом будут пользоваться бесплатно. Не учитываются дошкольники и при начислении платы за уборку подъезда.

Еще один важный нюанс:

утверждённые цены останутся неизменными до особого распоряжения главы государства.

Это значит, что в этом году роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги не будет. А повышение доли возмещения населением затрат на коммуналку будет осуществляться не за счет кошельков граждан, а за счет снижения затрат на их оказание. А в новых счетах, которые белорусы уже начали получать, – цифра не только за февраль, но и перерасчет за январь.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Стоимость услуг за февраль будет отличаться от января. Она будет ниже, в первую очередь за счет того, что февраль был теплее, чем январь. Поэтому стоимость услуги по теплоснабжению будет ниже. И, конечно же, найдет отображение та сумма перерасчета за январь, которую где-то неправильно начислили, либо неправильно применены тарифы. Конечно, сумма платежа должна быть ниже.

Сумма перерасчета будет индивидуальной. Она зависит и от площади квартиры, и от количества проживающих, и от объемов потребления по данной квартире, по данному жилому дому.

В будущем изменится и сама «жировка» – станет предельно ясной и понятной. Специалисты уже работают над новым внешним обликом квитанции.

Разносить долгожданные счета начали еще в пятницу, завершить доставку должны к вечеру воскресенья. К тому же, с учетом исключительной ситуации сдвинется и срок оплаты коммуналки: