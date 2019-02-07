Итоги работы Госкомвоенпрома за 2018 год представили в виде выставки вооружений и техники. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома за 2018 год превысил 1 миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом журналистам сообщил председатель комитета. Основные направления – Россия, страны СНГ, а также Азия и Африка. Географию поставок удалось диверсифицировать. Это позволило избежать влияния негативной конъюнктуры рынка на оборонный комплекс Беларуси. Итоги работы комитета представили в виде выставки вооружения и техники.

Итоги ВПК за 2018 год подводили наглядно. Здесь представили новинки военпрома: это системы радиолокации, аппараты связи, «беспилотники» – всего больше 50 образцов. Госкомвоенпром планирует в 2019-м превысить показатель экспорта в 1 млн долларов Особое внимание – комплексу «Гроза». Это новейшая белорусская разработка против дронов. Порой их используют враждебно. Вспомнить хотя бы покушение на Николаса Мадуро.

Установка способна подавлять сигнал «беспилотников» в радиусе 40 километров.

Валерий Гордей, заместитель директора предприятия по производству радиолокационных систем:

Мы умеем обманывать навигацию. Мы можем увести беспилотный аппарат с маршрута, привести в нужную зону (например, на свою территорию). Такой технологией владеют совсем немногие производители в мире. Можно сказать, они единичны.

Дмитрий Боярович, СТВ:

На выставке представили и стрелковое оружие. Большинство из этих образцов собирают в Беларуси. Вот, к примеру, на 100 % белорусская снайперская винтовка.

Задачу наладить в Беларуси производство стрелкового оружия ставил Президент. Поручение выполняют. В Витебской области уже возводится предприятие, на котором будут делать патроны. А впоследствии – и подобные образцы.

Олег Тупик, сотрудник компании по разработке оптических прицелов:

Винтовка высокоточная. Прицельная дальность стрельбы – 1000 метров. Эффективная дальность стрельбы при поражении составляет порядка 800 метров.

А вот аппаратура внутренней связи. Система меняет 10 частот в секунду. Такую заглушить сложно. Или мобильный боевой комплекс, с автоматом Калашникова и двумя РПГ.

Дмитрий Шостак, разработчик мобильных комплексов:

В комплекте пульт управления для наведения на объект и его уничтожения. В составе есть тепловизор для обнаружения целей в темное время суток.

Отдельная тема – колесные шасси. Их используют для транспортировки зенитно-ракетных комплексов. Например, «Бук», «Сосна» или «Тор». Шасси производят на базе завода колесных тягачей в Минске.

Василий Бурьян, главный конструктор – начальник управления Минского завода колесных тягачей:

Колесное шасси – 520 поставлено в белорусскую армию. Это порядка 70 машин. На нем миномет «Нона» возится. Кроме этого, легкобронируемый автомобиль. По заказу Министерства обороны сейчас ведется процедура закупки и поставки.