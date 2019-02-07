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«Это почти в 10 раз дешевле, чем ездить на бензине». Свою зарядную станцию для электромобилей установили жители Боровлян

07 февраля 2019 17:59
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Скоро можно будет чуть ли не у каждого дома найти розетку для своего электромобиля, рассказали в программе «Специальный репортаж». У гостиниц и крупных спортивных объектов зарядки поставит государство, у своего подъезда – сами владельцы. Как это сделали двое энтузиастов в Боровлянах.

«Это почти в 10 раз дешевле, чем ездить на бензине». Свою зарядную станцию для электромобилей установили жители Боровлян-1

«Это почти в 10 раз дешевле, чем ездить на бензине». Свою зарядную станцию для электромобилей установили жители Боровлян-3

Григорий Саргсян, директор компании по производству зарядных станций для электрокаров:  
Это мы сделали пилотный проект. Два жильца купили электромобили и во дворе установили у себя собственную зарядную станцию. Люди сами себе создали инфраструктуру. Они создали два парковочных места на непригодной территории: установили плитку-травницу, подвели кабель, установили солнцезарядную станцию.

Оплачивают сегодня по тарифу – 18,5 копеек за киловатт. Это очень выгодно.

В сравнении с бензином, это почти в 10 раз дешевле, чем ездить на бензине.

«Это почти в 10 раз дешевле, чем ездить на бензине». Свою зарядную станцию для электромобилей установили жители Боровлян-6

С момента задумки до реализации – год, цена вопроса – 5 тысяч белорусских рублей на двоих.

Но то первый подобный проект. Много времени ушло на согласования. Григорий Саргсян говорит, что сегодня всё куда проще – возле своего офиса такую зарядку поставил за неделю.

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# Электромобили # общество

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