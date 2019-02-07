«Это почти в 10 раз дешевле, чем ездить на бензине». Свою зарядную станцию для электромобилей установили жители Боровлян

Скоро можно будет чуть ли не у каждого дома найти розетку для своего электромобиля, рассказали в программе «Специальный репортаж» . У гостиниц и крупных спортивных объектов зарядки поставит государство, у своего подъезда – сами владельцы. Как это сделали двое энтузиастов в Боровлянах.

Григорий Саргсян, директор компании по производству зарядных станций для электрокаров:

Это мы сделали пилотный проект. Два жильца купили электромобили и во дворе установили у себя собственную зарядную станцию. Люди сами себе создали инфраструктуру. Они создали два парковочных места на непригодной территории: установили плитку-травницу, подвели кабель, установили солнцезарядную станцию.

Оплачивают сегодня по тарифу – 18,5 копеек за киловатт. Это очень выгодно.

В сравнении с бензином, это почти в 10 раз дешевле, чем ездить на бензине.