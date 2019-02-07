Тестируем первый белорусский электромотоцикл. Видеофакт

В Беларуси развивают виды транспорта на электрической тяге: велосипеды, байки и мотоциклы. Конечно, это не собственное производство пока, а лишь адаптация существующих моделей на рынке.

Первые образцы велосипедов и байков уже презентовали белорусам, а вот электромотоцикл мы демонстрируем впервые.

Владимир Булатовский, начальник конструкторско-технического отдела приборостроительного завода:

Максимальная скорость электромотоцикла – 120 км/час, запас хода аккумуляторной батареи – около 60 километров. Заряжается от обычной сети, 220 вольт, скорость – около 3 часов. Пока это тестовый экземпляр. Ещё доведут до ума трогание с места – пока он слишком резв, и неопытный водитель может не справиться с такой прытью.

Из минусов – высокая посадка, требует доработки пространство из-под бака – здесь размещают аккумуляторные батареи. В теории можно увеличить запас хода до 100 километров. Плюсы те же, что и у машин: лёгкость, экологичность, дешевизна в обслуживании и экономия на топливе. Плюс динамика – электро значительно шустрее бензинового собрата.

Евгений Поболовец, СТВ:

По-настоящему, на 100% американский или европейский мотоцикл вы сейчас практически нигде не найдёте. Это, в любом случае, сборочное производство. Раму могут производить в Америке, а начинку мотоцикла где-нибудь в Китае. Так и в нашем случае – под раму использован мотоцикл «Минск», но, в принципе, можно использовать раму любой другой марки. Самое важное, инновационное здесь – его внутренности, его начинка. Так вот она полностью разработана и внедрена белорусскими учёными.