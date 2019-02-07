Госкомвоенпром планирует в 2019-м превысить показатель экспорта в 1 млн долларов

Новости Беларуси. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома за 2018 год превысил миллиард долларов. Об этом журналистам сообщил председатель комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экспорт предприятий Госкомвоенпрома за 2018 год превысил миллиард долларов. Об этом журналистам сообщил председатель комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные направления – Россия, страны СНГ, а также Азия и Африка. Удалось изменить географию поставок. Это позволило избежать влияния негативной конъюнктуры рынка на оборонный комплекс.
На вооружении белорусской армии в 2018-м появились модернизированные беспилотники, радио- и радиорелейные станции, бронированные машины.
Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Сработали достаточно удачно по всем направлениям: и по гособоронзаказу, и по финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и по экспорту. В рамках гособоронзаказа мы поставили в войска, отремонтировали либо модернизировали более 780 образцов вооружения и военной техники. Это достаточно большая цифра. По целому ряду новых образов закончены опытно-конструкторские работы, то есть их приемка начнется уже в этом году.
Новинки вооружения и техники сегодня представили на выставке. Особый интерес вызывали многоцелевой беспилотник «Грач», тропосферная станция «Горизонт», комплекс «Кайман» и другие.