Госкомвоенпром планирует в 2019-м превысить показатель экспорта в 1 млн долларов

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Сработали достаточно удачно по всем направлениям: и по гособоронзаказу, и по финансово-хозяйственной деятельности предприятий, и по экспорту. В рамках гособоронзаказа мы поставили в войска, отремонтировали либо модернизировали более 780 образцов вооружения и военной техники. Это достаточно большая цифра. По целому ряду новых образов закончены опытно-конструкторские работы, то есть их приемка начнется уже в этом году.