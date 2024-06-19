Итоги подготовки к XI Форуму регионов Беларуси и России подвели в Витебске

Считаные дни остаются до старта ключевого союзного события – XI Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместные гуманитарные проекты, соцпрограммы и экономические связи будут укреплять в обновленном формате. Площадки разместятся сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Это позволит включить в работу по региональному развитию как можно больше заинтересованных. Итоги подготовки к масштабному мероприятию сегодня обсудили в северном регионе.

Ожидается работа 9 секций и трех заседаний, в которых примут участие порядка 800 человек. В дни проведения Форума предприятия Витебской области планируют подписать 12 коммерческих контрактов на сумму более 170 миллионов российских рублей и около 30 миллионов долларов США. Регион прорабатывает к подписанию 14 документов о сотрудничестве, в том числе правительственный план мероприятий с администрацией Волгоградской области.

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:

Форум регионов – это новый посыл и импульс для развития нашего региона. Мы уже находимся на финишной прямой, у нас будет заседать четыре секции. Возлагаем большие надежды на Форум, потому что мы активно работаем с Российской Федерацией, у нас 16 договоров с нашими побратимами, с РФ. Товарооборот за прошлый год составил более 300 миллионов долларов. Уверены, что на площадке форума у нас будут заключены новые договоры.

Проведение Форума открывает для региона новые возможности. Сигналы об экономическом сближении идут от Дальнего Востока до соседних областей – Псковской и Смоленской. Для приема гостей уже все готово.