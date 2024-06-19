Итоги подготовки к XI Форуму регионов Беларуси и России подвели в Витебске
Считаные дни остаются до старта ключевого союзного события – XI Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместные гуманитарные проекты, соцпрограммы и экономические связи будут укреплять в обновленном формате. Площадки разместятся сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Это позволит включить в работу по региональному развитию как можно больше заинтересованных. Итоги подготовки к масштабному мероприятию сегодня обсудили в северном регионе.
Ожидается работа 9 секций и трех заседаний, в которых примут участие порядка 800 человек. В дни проведения Форума предприятия Витебской области планируют подписать 12 коммерческих контрактов на сумму более 170 миллионов российских рублей и около 30 миллионов долларов США. Регион прорабатывает к подписанию 14 документов о сотрудничестве, в том числе правительственный план мероприятий с администрацией Волгоградской области.
Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:
Форум регионов – это новый посыл и импульс для развития нашего региона. Мы уже находимся на финишной прямой, у нас будет заседать четыре секции. Возлагаем большие надежды на Форум, потому что мы активно работаем с Российской Федерацией, у нас 16 договоров с нашими побратимами, с РФ. Товарооборот за прошлый год составил более 300 миллионов долларов. Уверены, что на площадке форума у нас будут заключены новые договоры.
Проведение Форума открывает для региона новые возможности. Сигналы об экономическом сближении идут от Дальнего Востока до соседних областей – Псковской и Смоленской. Для приема гостей уже все готово.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Уже много чего сделано, оно останется для Витебска, для Полоцка, Новополоцка. Это уже достижение. Основное, конечно, сам Форум, который привлечет большое количество гостей, туристов. Думаю, все увидят красоту нашего региона и как минимум вернутся сюда с друзьями, с семьями, расскажут своим знакомым. Это спровоцирует еще больший приток гостей. Соответственно, мы будем обязаны их и покормить, и разместить. Это взаимодополняющие процессы, которые позволят вывести регион на еще более высокую орбиту.
XI Форум регионов Беларуси и России продлится два дня – 27 и 28 июня. Стороны готовят к подписанию порядка полусотни контрактов на сумму более 130 миллиардов российских рублей. И цифры еще не окончательные.