Итоги парламентских выборов Александр Лукашенко обсудил с Александром Косинцем и Сергеем Лебедевым

Новости Беларуси. Обстановка, созданная во время парламентских выборов в Беларуси, позволила людям свободно выразить свое мнение и свою волю. Такие выводы прозвучали 12 сентября во Дворце Независимости во время встречи Александра Лукашенко с главой Администрации Президента Александром Косинцем. О прозрачности плебисцита и соблюдении всех демократических норм главе государства сегодня рассказал и глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

Сегодня в Минске полный штиль, тепло и безветренно. Такая приятная погода отражает и общий климат прошедших парламентских выборов.

О погоде 12 сентября говорили и во Дворце Независимости, обсуждая итоги парламентских выборов.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Когда хорошая погода и практически большая явка, это говорит о том, что народ заинтересован и понимает необходимость избрания тех лиц, которые будут отстаивать интересы, заниматься законотворческой деятельностью.

У главы Администрации Президент интересуется деталями выборов и общим настроением избирательной компании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выборы состоялись. Они прошли в спокойной обстановке. По крайней мере, мне никто за эти сутки не доложил, что у нас с точки зрения безопасности какие-то были проблемы, какие-то вопросы возникали на участках. Может быть, и были какие-то рабочие вопросы, хотя мне ничего такого не докладывали. Выборы закончились, я хотел бы знать основные их итоги. Как действительно прошли эти выборы с точки зрения организаторов, потому что Вам и Администрации Президента изначально было поручено организовать их таким образом, чтобы было тихо, спокойно, безопасно, и чтобы люди могли свободно выразить свое мнение, свою волю.

Александр Косинец:

Впервые выборы прошли на небезальтернативной основе во всех 110 округах, явка избирателей – 74,8%. Количество обусловлено качеством. Первая составляющая – это высокое сознание нашего народа, которому небезучастно строительство молодого государства. Второе – высокий конкурс участия в этих выборах. И третье – проделана большая работа всеми без исключения ветвями власти, чтобы обеспечить высокую дисциплину, организацию проведения выборов.

К этим парламентским выборам как никогда применим эпитет «впервые». Впервые почти каждый третий депутат – женщина. И впервые в мажоритарном парламенте как в дамской сумочке – партии разных политических окрасок и тонов.

Александр Косинец:

Впервые у нас в парламенте будут находиться различные партии: Объединенная гражданская, Либерально-демократическая, Патриотическая. Будут представлены движения, «Белорускае таварыства мовы». Также будут представлены различные другие объединения, которые позволят иметь альтернативную точку зрения на различные законопроекты. Этим Президент остался очень доволен. Он считает, что разная точка зрения должна быть буквально по каждому вопросу. Должны быть противовесы.

Еще один вопрос Президента к главе Администрации – не мешали ли представители исполнительной власти выбирать претендентов в законодательную?

Александр Лукашенко:

Претензии есть к местным органам власти?

Александр Косинец:

Нет. К местным органам власти претензий нет. Особая благодарность минчанам, 62,1% жителей Минска пришли на голосование. То же самое и в областях, высокая явка, доходящая до 80%. Это говорит о том, что народ заинтересован и понимает необходимость избрания тех лиц, которые будут отстаивать интересы, заниматься законотворческой деятельностью.

На место в Овальном зале претендовало почти пять человек. А для конкуренции власть организовала все условия. Пикеты, прямые эфиры, не препятствовали даже самым фейковым поступкам.

Некоторые кандидаты политическую кампанию старались превратить в избирательное шоу, как в США. Парламентские выборы в Синеокой и президентские – за океаном объединяет еще одна, но яркая деталь: одинаковое количество международных наблюдателей – 827 человек.

Список рекомендаций независимых институтов учли. Со стороны наблюдателей в буквальном смысле стало еще виднее. По расстоянию до урн и столов для подсчета голосов можно было эталоны длинны устанавливать. Эти выборы стали самыми прозрачными.

Александр Косинец:

75% прозрачных урн, а также доступ к подсчету голосов. Буквально у столов стояли наблюдатели, которым было позволено видеть, как идет подсчет голосов на каждом избирательном участке. Речи о какой-то подтасовке, подбросе бюллетеней или замене не было и не может быть. Более того, мы также выполнили и второе требование – максимальная аккредитация и привлечение зарубежных средств массовой информации. Из 25 государств аккредитовано 333 журналиста.

Президент сегодня выслушал и точку зрения наблюдателей.

Александр Лукашенко:

Да, здесь хорошо, здесь вот надо доработать, а здесь у вас лучше, чем где-нибудь. Я это очень ценю и хотел бы, чтобы с этих позиций вы сообщили мне свое мнение о выборах и ваши впечатления по сравнению с теми выборами, которые вы прошли в Беларуси и не только в Беларуси, а и за рубежом. Потому что вы возглавляли эти миссии.

Сергей Лебедев, можно сказать, корифей в среде международных наблюдателей. Так что его взгляд на избирательный процесс прямой, а не со стороны чужих позиций.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей СНГ:

В состав парламента вошли представители оппозиционных партий, объединений. Это свидетельство движения Беларуси по пути демократизации, это свидетельство того, что как законодательство Республики Беларусь, так и организация выборов полностью соответствуют общепризнанным международным демократическим нормам избирательного права, ведения избирательной кампании.

С нашим Президентом Сергей Лебедев встречался и как шеф миссии наблюдателей, и как председатель Исполкома СНГ. На неделе – встреча глав государств Содружества. Повестка дня насыщенная, нерешенных вопросов много и здесь тоже надо делать правильный выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.