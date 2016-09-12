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Следственному комитету Республики Беларусь – 5 лет!

12 сентября 2016 07:51
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Их служба и опасна, и трудна, и нам она, конечно же, видна! Сегодня свой первый юбилей отмечает самая молодая правоохранительная структура Беларуси – Следственный комитет. За пять лет сыщикам в погонах удалось разоблачить тысячи преступников и докопаться до сути самых запутанных криминальных дел.

В этот праздничный день об успехах белорусских следователей и новинках в их работе поговорим с нашим гостем. В студии  программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по г.Минску, полковник юстиции –  Евгений Архиреев.

# общество # Фотофакт # Следственный комитет Беларуси # Евгений Архиреев

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