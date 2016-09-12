Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил следователей с профессиональным праздником

12 сентября 2016 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 12 сентября у следователей. Свои поздравления руководству и личному составу Следственного комитета Республики Беларусь направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что ведомство проявило себя как важнейшая составляющая системы правоохранительных органов страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ведя предварительное следствие по самым сложным и опасным категориям правонарушений, вы способствуете искоренению преступности на белорусской земле. От вашего профессионализма зависят человеческие судьбы и вера людей в торжество справедливости. Установить истину – ваш долг, и вы его ежедневно с честью выполняете, обеспечивая принципы законности.

# общество # Александр Лукашенко # Следственный комитет Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Следственному комитету Республики Беларусь – 5 лет!
12 сентября 2016 07:51

Следственному комитету Республики Беларусь – 5 лет!

Вадим Боровик: белорусская молодежь понимает важность кампании и принимает активное участие в ней
11 сентября 2016 11:11

Вадим Боровик: белорусская молодежь понимает важность кампании и принимает активное участие в ней

Без бензина, ГАИ и госпошлин: чем привлекательна велоезда и как выбрать двухколесный транспорт
11 сентября 2016 08:20

Без бензина, ГАИ и госпошлин: чем привлекательна велоезда и как выбрать двухколесный транспорт