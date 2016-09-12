Александр Лукашенко поздравил следователей с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 12 сентября у следователей. Свои поздравления руководству и личному составу Следственного комитета Республики Беларусь направил Президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что ведомство проявило себя как важнейшая составляющая системы правоохранительных органов страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ведя предварительное следствие по самым сложным и опасным категориям правонарушений, вы способствуете искоренению преступности на белорусской земле. От вашего профессионализма зависят человеческие судьбы и вера людей в торжество справедливости. Установить истину – ваш долг, и вы его ежедневно с честью выполняете, обеспечивая принципы законности.