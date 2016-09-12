«Путешествие домой»: фотограф-анималист Александра Пехота помогла одиноким животным обрести хозяев

Небольшой коридор столичного музея. Люди проходят его неспешно, останавливаясь у каждого снимка, зачитываясь каждым рассказом.

Саша – фотограф-анималист. Девушка работает в одном из самых непростых жанрах. Доброта, с которой Саша относится к каждому животному, позволяет завоевать доверие питомца, творить невероятные снимки и самое главное – запечатлеть не только визуальный образ, но и духовный.

У каждого сфотографированного животного – своя история. Рассказы описывают действия, которые привели к позитивному или негативному развитию событий, учат человечному отношению к животным. Благодаря прочтённому, люди задумываются: каких ошибок можно было бы избежать.

История Бурбона началась около года назад. Тогда ещё бездомный котик оказался зрячим лишь на один глаз. Но на фотографиях Саши он, скорее, походит на счастливого пирата.

Сейчас Бурбон счастливый домашний питомец. Возможно, один из секретов в том, что у Саши нет постановочных фотографий. Сама жизнь подсказывает ей ракурс. Девушка устанавливает контакт с животным. Ловит момент.

Вот и до души некогда очень боязливого и недоверчивого Бориса она смогла достучаться.

Девушка уверена, что характер животного и объём счастья, которое он может подарить хозяину, ни в коем роде не зависит от породы.

Даже абсолютно слепой кот Моня с якобы непопулярным черно-белым окрасом нашёл хозяев, благодаря снимкам Саши. А разве могло быть иначе? Он на фото – всё равно, как улыбается!

Девушка с большим сердцем Александра доказала, что помощь не бывает маленькой, и если захотеть, можно сделать многое для счастья ближнего.

Выставка «Путешествие домой» нашла горячий отклик в сердцах людей: тёплые пожелания, слова благодарности – для Саши главное, что люди не остаются равнодушными.