Новости Беларуси. Беларусь имеет реальные достижения в сфере защиты детей. Итоги международной конференции ЮНИСЕФ подвели 13 ноября в Минске. Она впервые прошла в Беларуси, собрав более 150 экспертов. С инициативой о проведении подобного Международного форума выступила Беларусь в сентябре 2014 года. Во время 69 сессии Генассамблеи ООН с такой инициативой выступил министр иностранных дел нашей страны.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Республики Беларусь:

Состоялся очень обстоятельный, продуктивный, плодотворный обмен мнениями. И эксперты постараются инкорпорировать те наработки, которые они получили в ходе этой конференции. Это реальный вклад в укрепление мира и безопасности в регионе.

Мари-Пьер Пуарье, директор регионального бюро Детского фонда ООН для стран Центральной, Восточной Европы и стран СНГ:

Наши белорусские партнеры задали высокую планку в плане качества, презентации и экспертных мнений, это поспособствовало тому, что в течение всей конференции эксперты делились самыми высшими, самыми интересными идеями и мнениями. Естественно, другие страны не смогут просто взять и скопировать эти наработки, но они могут послужить им в качестве модели, которую они смогут потом адаптировать и применить в своих условиях. Также я еще раз хочу поблагодарить правительство Беларуси за проведение данной конференции на столь высоком уровне.

Детский Фонд ООН был создан в 1946. Еще через 6 лет к ЮНИСЕФ присоединилась и Беларусь. Сегодня Фонд в нашей стране реализует ряд проектов международной технической и гуманитарной помощи. И все для защиты материнства и детства. Кстати, по индексу положения детей Беларусь занимает 36 позицию среди 173 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.