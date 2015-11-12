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Белорусский инвестиционный форум открылся в Стамбуле 12 ноября

12 ноября 2015 17:00
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Новости Беларуси. Белорусский экспорт выходит на новые рынки. Очередным плацдармом может стать Турция. Об этом 12 ноября заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, выступая на открытии белорусского инвестиционного форума в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наша страна готова создавать сборочные производства на основе кооперации с турецкими компаниями. Беларусь также видит перспективы сотрудничества в области легкой промышленности, производстве строительных материалов, в агропромышленном комплексе, логистике и коммуникациях.

Сегодня, 12 ноября, белорусская делегация провела ряд важных встреч с  руководством Турции и топ-менеджерами ведущих компаний.

# Экономика # Беларусь-Турция

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