Итоги месячного мониторинга ФПБ полок в магазине: что выяснили?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса. Перец стоит дороже мяса – норма или накрутка от поставщиков? Читайте здесь. Алена Сырова, СТВ:

Елена Николаевна, что скажет Федерация профсоюзов? Занимаетесь ли, продолжаете ли заниматься мониторингом цен и ассортимента? Кирилл Казаков, СТВ:

Про перец писали в МАРТ? Что дорого?

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Они писали, про перец не писали, что дорого. Могу сказать, что мы как раз подвели итоги этого месячного мониторинга цен, посмотрели, что происходит у нас с ценами. Ни на молочную продукцию, ни на то, что наиболее востребовано у населения. Это наши так называемые борщевые наборы, свекла, морковка, капуста, картошка. Цены не выросли. Они остаются приблизительно на прежнем уровне. Единственное, что было очень интересно – это на 31 % подорожали помидоры. Но на 32 % подешевели огурцы, по нашему мониторингу. То есть, в принципе, для сезонности это очень неплохо. И мы сравнили с такими же ценами где-то год назад. Посмотрели, что было в марте прошлого года. Так вот, цены на наш замечательный борщевой набор – это килограмм если мы берем с вами перца, килограмм без перца, яблоки, картошка, капуста, морковка, лук, то мы можем сказать, что абсолютно по большинству из них цены уменьшились от 30 % до 50 % на нашу белорусскую продукцию. Это говорит о том, что те меры, которые предпринимаются, они реально работают. «Яблоком – на 100%». Какой процент белорусских овощей и фруктов в магазинах Минска? Читайте здесь.