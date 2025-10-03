«Юность» обыграла «Неман» 3:1 в ЧБ по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки. «Юность» повторно перебросала «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Оппоненты долгое время присматривались друг к другу. Счет был открыт только в третьем периоде. Отличился Литовченко.

Не прошло и 60 секунд, как столичные мастера повторно принимали поздравления. На сей раз цель поразил Тютчев. Спустя еще 5 минут Косоренков воспользовался численным перевесом. После этого игра успокоилась. Максимум, что удалось сделать команде из Гродно, – уйти от сухого поражения. «Юность» сильнее – 3:1.

С аналогичным результатом «Динамо-Молодечно» победило «Шахтер». Поначалу «Лида» уступала 0:2, однако добилась желаемого исхода в схватке со «Славутичем».