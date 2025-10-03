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Не ответил, чей Крым: министр культуры Литвы уходит в отставку

03 октября 2025 13:23
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Не ответил, чей Крым: министр культуры Литвы уходит в отставку-0

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс объявил о своей отставке, сославшись на давление общественности и безопасность своей семьи. Об этом пишет ТАСС.

Его отказ прямо ответить на вопрос о статусе Крыма вызвал критику, а премьер-министр Инга Ругинене публично призвала его покинуть свой пост.

Само назначение Адомавичюса вызвало волну протестов среди деятелей культуры, недовольных отсутствием у него опыта в этой сфере – ранее он занимал должность директора макаронной фабрики.

С момента вступления в должность в сентябре культурное сообщество демонстративно отказывалось сотрудничать с властями.

Фото: pixabay

# Международная политика

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