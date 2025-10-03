Младший Протас выходил на лёд за «Вашингтон» – напарниками стали Овечкин и Мирошниченко

В Национальной хоккейной лиге играются предсезонные матчи. В форме «Вашингтона» этой ночью выходил младший из Протасов – Илья. Белоруса отрядили в центр первого звена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напарниками стали сам Александр Овечкин и Иван Мирошниченко. На льду наш молодой форвард провел почти 18 минут, исполнил один бросок, дважды не попал в створ, заблокировал 2 неприятельских выстрела и закончил противостояние с показателем полезности «0».

«Столичные» уступили «Бостону» 1:3. В 4-х встречах в активе Протаса 1+1.