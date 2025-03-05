На базе райагросервисов Витебской области создали 5 межрайонных механизированных отрядов

По последнему слову техники! Пять межрайонных механизированных отрядов создали на базе райагросервисов Витебской области. Организации, на базе которых они будут функционировать, определены Советом Министров. Предприятия, ставшие частью масштабного проекта, уже получают новую технику, с помощью которой скоро будут создавать задел на новый урожай, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готов ли сельхозавтопарк к полевому выходу – узнавали наши корреспонденты.

Новый уровень для сельхозпредприятий. Улучшить техническое оснащение сельхозпроизводств страны – на это ориентирует глава государства. Именно с этой целью в трех областях республики в конце прошлого года сформировали межрайонные механизированные отряды. На Витебщине таких пять и каждый обеспечен новой техникой – тракторами, комбайнами, жатками и не только. Среди тех, кто обновил автопарк – «Оршанский райагросервис». Из того, что уже удалось проверить в деле, этот самосвал. Его водитель Владимир в «Оршанском райагросервисе» трудится 5 лет. Работал на разной технике, но уверяет, эта машина точно не подведет.

Владимир Кукишев, водитель ОАО «Оршанский райагросервис»:

Уже пять тысяч проехал на ней. Пока проблем никаких нет. Ну новое, конечно, есть новое. Общий объем поставки техники большой – более 60 единиц. И каждую надо проверить, поэтому единоразовая отгрузка просто невозможна. Последние сельхозмашины агросервис получит к концу марта.

До этого машинный парк не обновлялся около 10 лет. Поэтому поставка новой техники продиктована временем. Это позволит в минимальные сроки выполнить все виды полевых работ, задействовав при этом максимальные технические возможности и кадровые ресурсы.