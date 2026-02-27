Новости по тегу #Ольга Даргель

Ко мне приходят молодые будущие предприниматели, я им всегда рассказываю, что надо начинать с идеи.
Также презентована детская сказка под названием «Волшебное поле». Это рассказ о том, как важны добрые дела.
Инициатива принадлежит Минской городской организации Белорусского союза женщин. К проекту также подключились ведущие белорусские дизайнеры. Вдохновляясь символом Беларуси – синим васильком, они создали стильные авторские образы.
Почетного звания удостоены 72 минчанки. Это представительницы самых разных сфер и возрастов.
Бал стал своеобразным итоговым благотворительным проектам минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Также состоялось вручение наград «Золотое сердце» тем, кто внес наибольший вклад в реализацию этого проекта.
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