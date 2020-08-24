Итальянец о белорусах: у людей нет реального видения того, что происходит в Европе и какая там реальная жизнь

Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги. Свою активную гражданскую позицию выражают жители областных центров и малых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги. Свою активную гражданскую позицию выражают жители областных центров и малых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 августа митинг прошел у стен Каменецкой вежи.
«Не должно быть вот этого разлада». Что говорили белорусы у стен Каменецкой вежи
Умберто Компаньоне, владелец агроусадьбы, гражданин Италии:
Мне очень жаль, что происходят все эти митинги на площадях, потому что у людей нет реального видения того, что происходит в Европе и какая там реальная жизнь. Они видят только красивые картинки. Вся оппозиция только манипулируется и спонсируется сильными мира сего, чтобы править страной как они хотят, а не народ. Безопасность и спокойствие в Беларуси – оно ни с чем не сравнимо. Я чувствую себя здесь свободнее, чем в Италии и Европе.
Когда и где в Беларуси пройдут мирные митинги
К мирным митингам присоединяются и автомобилисты. 24 августа в Гродно автопробег «За Беларусь» стартовал со стоянки областного МЧС. Перед стартом участники выстроили машины в число 101. Присоединились к автопробегу и жители Чаусов.