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Итальянец о белорусах: у людей нет реального видения того, что происходит в Европе и какая там реальная жизнь

24 августа 2020 21:12
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Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги. Свою активную гражданскую позицию выражают жители областных центров и малых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянец о белорусах: у людей нет реального видения того, что происходит в Европе и какая там реальная жизнь-1

24 августа митинг прошел у стен Каменецкой вежи.

«Не должно быть вот этого разлада». Что говорили белорусы у стен Каменецкой вежи

Итальянец о белорусах: у людей нет реального видения того, что происходит в Европе и какая там реальная жизнь-4

Умберто Компаньоне, владелец агроусадьбы, гражданин Италии:
Мне очень жаль, что происходят все эти митинги на площадях, потому что у людей нет реального видения того, что происходит в Европе и какая там реальная жизнь. Они видят только красивые картинки. Вся оппозиция только манипулируется и спонсируется сильными мира сего, чтобы править страной как они хотят, а не народ. Безопасность и спокойствие в Беларуси – оно ни с чем не сравнимо. Я чувствую себя здесь свободнее, чем в Италии и Европе.

Итальянец о белорусах: у людей нет реального видения того, что происходит в Европе и какая там реальная жизнь-7

Когда и где в Беларуси пройдут мирные митинги

К мирным митингам присоединяются и автомобилисты. 24 августа в Гродно автопробег «За Беларусь» стартовал со стоянки областного МЧС. Перед стартом участники выстроили машины в число 101. Присоединились к автопробегу и жители Чаусов.

# Государственная социальная политика # общество # Умберто Компаньоне # Фотофакт

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