Итальянец о белорусах: у людей нет реального видения того, что происходит в Европе и какая там реальная жизнь

Умберто Компаньоне, владелец агроусадьбы, гражданин Италии:

Мне очень жаль, что происходят все эти митинги на площадях, потому что у людей нет реального видения того, что происходит в Европе и какая там реальная жизнь. Они видят только красивые картинки. Вся оппозиция только манипулируется и спонсируется сильными мира сего, чтобы править страной как они хотят, а не народ. Безопасность и спокойствие в Беларуси – оно ни с чем не сравнимо. Я чувствую себя здесь свободнее, чем в Италии и Европе.