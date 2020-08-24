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«Не должно быть вот этого разлада». Что говорили белорусы у стен Каменецкой вежи

24 августа 2020 18:04
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Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги. Среди них – те, кто устал от хаоса и беспорядков. Свою активную гражданскую позицию выражают жители областных центров и малых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не должно быть вот этого разлада». Что говорили белорусы у стен Каменецкой вежи-1

Так, 24 августа урок истории прошел у стен Каменецкой вежи. Она выстояла в несметном количестве набегов, когда в очередной раз белорусские земли безжалостно рвали на куски. Разговор о мире и безопасности в таком месте звучит еще злободневнее. Жители Каменца – аграрии, учителя, врачи, собственники агроусадеб. Каждый из них изо дня в день строит стабильное «завтра» Беларуси.

«Не должно быть вот этого разлада». Что говорили белорусы у стен Каменецкой вежи-4

Я за стабильность нашей страны. Наша страна на самом деле прекрасная. Я ее очень люблю, люблю свою работу, люблю своих людей, поэтому я голосовала за Лукашенко, за нашу добрую, чистую, самую лучшую страну.

«Не должно быть вот этого разлада». Что говорили белорусы у стен Каменецкой вежи-7

Мы хотим поддержать нашего Президента, чтобы наша страна не развалилась, чтобы действительно люди осознали это и пошли за наш народ.

«Не должно быть вот этого разлада». Что говорили белорусы у стен Каменецкой вежи-10

Потому что прежде всего Беларусь должна быть мирной, дружелюбной и единой страной. Не должно быть вот этого разлада. Молодежь и то поколение, которое сегодня все, видите, вместе пришли, должны мирным путем решать все вопросы.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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