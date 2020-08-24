«Не должно быть вот этого разлада». Что говорили белорусы у стен Каменецкой вежи

Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги. Среди них – те, кто устал от хаоса и беспорядков. Свою активную гражданскую позицию выражают жители областных центров и малых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусы продолжают выходить на митинги. Среди них – те, кто устал от хаоса и беспорядков. Свою активную гражданскую позицию выражают жители областных центров и малых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 24 августа урок истории прошел у стен Каменецкой вежи. Она выстояла в несметном количестве набегов, когда в очередной раз белорусские земли безжалостно рвали на куски. Разговор о мире и безопасности в таком месте звучит еще злободневнее. Жители Каменца – аграрии, учителя, врачи, собственники агроусадеб. Каждый из них изо дня в день строит стабильное «завтра» Беларуси.
Я за стабильность нашей страны. Наша страна на самом деле прекрасная. Я ее очень люблю, люблю свою работу, люблю своих людей, поэтому я голосовала за Лукашенко, за нашу добрую, чистую, самую лучшую страну.
Мы хотим поддержать нашего Президента, чтобы наша страна не развалилась, чтобы действительно люди осознали это и пошли за наш народ.
Потому что прежде всего Беларусь должна быть мирной, дружелюбной и единой страной. Не должно быть вот этого разлада. Молодежь и то поколение, которое сегодня все, видите, вместе пришли, должны мирным путем решать все вопросы.