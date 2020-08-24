«Никто не собирается бастовать, потому что это зерно. Не будет хлеба – будет голод». Что говорят сотрудники комбината в Борисове

Новости Беларуси. Горячая пора сегодня не только у аграриев, но и у переработчиков: хлеб должен быть на столе в каждом доме. На Борисовском комбинате уже заготовлено почти 140 тысяч тонн зерна, полностью выполнен госзаказ. В экспортном портфеле уже есть новые контракты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так горячо на проходных Борисовского комбината хлебопродуктов точно еще не было, по крайне мере в последние годы. Урожай зерновых на полях на радость не только аграриям, но и переработчикам. Потребители, уверяют, еще обязательно оценят их труд. Главное сейчас – убрать и сохранить урожай. Вот, в общий каравай прибыли очередные 9 тонн зерна.

Сергей Ильюшонок, водитель агрофирмы им. Суворова:

Близимся к концу, конечно, к завершению. Еще надо немного поднапрячься, но все идет хорошо. Поломок больших нет, работаем в штатном режиме. Работаем как и работали, нам главное – урожай, собрать хлеб.

Мельница сегодня тоже работает без остановок. Оборудование не подводит. Благодаря поэтапной модернизации производство обновляется. Процессы автоматизированы. Одно «но» – отделять зерна от плевел приходится не только в технологическом процессе.

Юрий Анищук, компрессорных установок Борисовского комбината хлебопродуктов:

Никто не собирается бастовать, никто не хочет останавливать предприятие, потому что это зерно, зерно перемалываем на муку, а мука – это хлеб. Не будет хлеба – будет голод. Сказала Тихановская в своем интервью там, в газете, что, мол, Беларусь працавітая и мирная. Где же працавітая? Она считает, что мы працавітые, а сама хочет, чтобы мы не работали, стояли. Где же мирная, когда поднимают нас, людей, молодежь особенно, на забастовки? Это разве мир? Это не мир. Жительница Донбасса, которая переехала в Беларусь: «Понимаешь, что в тебя может прилететь в любую секунду»

Игорь Барышников, работник элеватора Борисовского комбината хлебопродуктов:

Я помню, как у меня был маленький ребенок и жена два часа стоит в очереди за десятком котлет, десятком яиц, а потом растягивала это на неделю, добавляла туда то картошки, то еще чего-то. Ну так что, к этому вернуться? Разрушить недолго, а вот попробуй построить.

Для переработчиков сейчас важно обеспечить Беларусь собственной мукой и проработать экспорт. Продукцию нового урожая представили на торговой бирже. Уже заключены новые контракты. В поставках заинтересованы Молдова, Россия, Украина. Экспорт – дело такое, медлить нельзя, ведь это будущий кошелек предприятия.

Павел Васильков, начальник цеха мукомольной продукции Борисовского комбината хлебопродуктов:

Если мы, не дай бог, здесь упустим свой рынок, то мы туда не вернемся. Те же БезАЗы, МАЗы, МТЗ в Польше нужны? В Польше, в Европе, или в США повезут, вместо John Deere? Ну, смешно. И деньги кто нам будет платить, где мы работать будем, соответственно, за что жить? Все на клубнику поедем в Польшу?

Борисовский комбинат хлебопродуктов – это одно из звеньев огромного холдинга. Рядом на заводе освоили производство макарон. Первые партии белорусских рожков отправили в Китай. На территории с мельницей разместился и комбикормовый завод. Без сбоев поставки идут на фермы и комплексы.

Комбикорм гружу, в Логойск везу.

Комбикорм везут и на свои животноводческие комплексы. Они так же входят в команду холдинга. И это еще не все. Продукт с высокой добавленной стоимостью выпускают на своем мясокомбинате. Колбаса копченная на ольховой щепе или зельц с корнишонами. Обновили производство, создали уникальные рецептуры, растет экспорт. Останавливаться на достигнутом не собираются.

Ирина Хацкевич, мастер участка Борисовского мясокомбината:

Мы должны работать и своим трудом доказать, что мы можем спасти нашу страну, что только работой мы можем доказать, что мы действительно чего-то стоим. Люди все идут на работу с удовольствием. Они приходят, они знают, что им нужно кормить семьи свои, что нужно растить детей, что детей нужно отправлять в школу – скоро 1 сентября. Создание холдинга, производство продукции, экспорт. Перспективы финансового роста предприятия уже просчитаны.