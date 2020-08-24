«У тебя годовалый ребенок бегает, и ты понимаешь, что в тебя может прилететь в любую секунду – это очень страшно»

Новости Беларуси. 6 лет назад жительница Донбасса Ольга Емельянова смогла найти тихий уголок для своей семьи в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас она работает на Борисовском комбинате хлебопродуктов.

Ольга Емельянова, оператор процесса переработки зерна Борисовского комбината хлебопродуктов:

Украина переживала разные времена. В которые я родилась, мы жили бедно. Мы жили нормально, мы жили хорошо, мы жили плохо. То есть когда начинаются беспорядки непосредственно физические – от этого ты никуда не убежишь, от этого ты никуда не денешься. Когда ты сидишь дома, в квартире у себя, у тебя годовалый ребенок бегает и ты понимаешь, что в тебя может прилететь в любую секунду – это страшно, это очень страшно. Вот этого уже не пережить. Когда уже разрушено так, то обратно это уже просто тяжело восстановить.

Здесь, в Беларуси, меня все устраивает. И хотелось бы, чтобы оно продолжалось в такой стабильности, тишине, спокойствии. По чуть-чуть, маленькими шажками, пусть оно лучше будет маленькими шажками.