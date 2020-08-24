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«У тебя годовалый ребенок бегает, и ты понимаешь, что в тебя может прилететь в любую секунду – это очень страшно»

24 августа 2020 20:03
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Новости Беларуси. 6 лет назад жительница Донбасса Ольга Емельянова смогла найти тихий уголок для своей семьи в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас она работает на Борисовском комбинате хлебопродуктов.

«У тебя годовалый ребенок бегает, и ты понимаешь, что в тебя может прилететь в любую секунду – это очень страшно»-1

Ольга Емельянова, оператор процесса переработки зерна Борисовского комбината хлебопродуктов:
Украина переживала разные времена. В которые я родилась, мы жили бедно. Мы жили нормально, мы жили хорошо, мы жили плохо. То есть когда начинаются беспорядки непосредственно физические от этого ты никуда не убежишь, от этого ты никуда не денешься. Когда ты сидишь дома, в квартире у себя, у тебя годовалый ребенок бегает и ты понимаешь, что в тебя может прилететь в любую секунду это страшно, это очень страшно. Вот этого уже не пережить. Когда уже разрушено так, то обратно это уже просто тяжело восстановить.

Здесь, в Беларуси, меня все устраивает. И хотелось бы, чтобы оно продолжалось в такой стабильности, тишине, спокойствии. По чуть-чуть, маленькими шажками, пусть оно лучше будет маленькими шажками.

# Предприятия Беларуси # общество # Ольга Емельянова # Фотофакт

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