В Бресте выпустили первые 150 грузовых и пассажирских микроавтобусов

Новости Беларуси. Больше полутора сотен грузовых и пассажирских микроавтобусов белорусского производства сошли с нового конвейера сборки в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу цеха наладили меньше чем за семь месяцев. Автомобили уже разъехались по Беларуси, в Россию и Казахстан. Собирать такую технику в Бресте стали год назад. Цех претерпел значительную модернизацию.

Машинокомплекты из Китая приходят сюда по железной дороге, а здесь команда из 10 человек целиком собирает как конструктор автомобиль за день. Дальше для каждой машины устраивают тест-драйв.

Василий Кохович, директор ОАО «Брестмаш»:

Проект набирает только обороты. Наши работники выезжали на конвейер на МАЗ, на «Белджи». Там смотрели, как что делается. Сейчас, когда у нас практически завершен процесс монтажа оборудования, завершены практически все работы строительно-монтажные, мы можем набирать темпы и выходить на планируемые мощности.