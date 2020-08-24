В Бресте выпустили первые 150 грузовых и пассажирских микроавтобусов

Новости Беларуси. Больше полутора сотен грузовых и пассажирских микроавтобусов белорусского производства сошли с нового конвейера сборки в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Больше полутора сотен грузовых и пассажирских микроавтобусов белорусского производства сошли с нового конвейера сборки в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работу цеха наладили меньше чем за семь месяцев. Автомобили уже разъехались по Беларуси, в Россию и Казахстан. Собирать такую технику в Бресте стали год назад. Цех претерпел значительную модернизацию.
Машинокомплекты из Китая приходят сюда по железной дороге, а здесь команда из 10 человек целиком собирает как конструктор автомобиль за день. Дальше для каждой машины устраивают тест-драйв.
Василий Кохович, директор ОАО «Брестмаш»:
Проект набирает только обороты. Наши работники выезжали на конвейер на МАЗ, на «Белджи». Там смотрели, как что делается. Сейчас, когда у нас практически завершен процесс монтажа оборудования, завершены практически все работы строительно-монтажные, мы можем набирать темпы и выходить на планируемые мощности.
Партия из 50 микроавтобусов, которые сейчас находятся на сборке, уже проданы. Осенью планируют взяться за производство новой модели. Параллельно готовят к выпуску собственные комбинированные грузопассажирские модификации. В целом мощности предприятия позволят выпускать до 2 000 автомобилей в год.