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В Бресте выпустили первые 150 грузовых и пассажирских микроавтобусов

24 августа 2020 20:29
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Новости Беларуси. Больше полутора сотен грузовых и пассажирских микроавтобусов белорусского производства сошли с нового конвейера сборки в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте выпустили первые 150 грузовых и пассажирских микроавтобусов-1

Работу цеха наладили меньше чем за семь месяцев. Автомобили уже разъехались по Беларуси, в Россию и Казахстан. Собирать такую технику в Бресте стали год назад. Цех претерпел значительную модернизацию.

В Бресте выпустили первые 150 грузовых и пассажирских микроавтобусов-4

Машинокомплекты из Китая приходят сюда по железной дороге, а здесь команда из 10 человек целиком собирает как конструктор автомобиль за день. Дальше для каждой машины устраивают тест-драйв.

В Бресте выпустили первые 150 грузовых и пассажирских микроавтобусов-7

Василий Кохович, директор ОАО «Брестмаш»:
Проект набирает только обороты. Наши работники выезжали на конвейер на МАЗ, на «Белджи». Там смотрели, как что делается. Сейчас, когда у нас практически завершен процесс монтажа оборудования, завершены практически все работы строительно-монтажные, мы можем набирать темпы и выходить на планируемые мощности.

В Бресте выпустили первые 150 грузовых и пассажирских микроавтобусов-10

Партия из 50 микроавтобусов, которые сейчас находятся на сборке, уже проданы. Осенью планируют взяться за производство новой модели. Параллельно готовят к выпуску собственные комбинированные грузопассажирские модификации. В целом мощности предприятия позволят выпускать до 2 000 автомобилей в год.

# Предприятия Беларуси # общество # Василий Кохович # Фотофакт

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