IT-образование в Беларуси. Рассказываем, насколько востребованы эти специальности и почему стоит туда поступать

Все начинается со вступительной кампании. Задолго до выбора своего пути в жизни у молодых людей и их родителей возникает немало вопросов. Один из них – как выбрать специальность и жизнь, чтобы эта сфера была востребована и развивалась сама, давала возможность развития, и, разумеется, приносила не только моральное удовлетворение, но и хороший доход. Таким критериям идеально отвечают IT-специальности. Именно в Беларуси можно стать профессионалом этого дела. Давайте убедимся в этом сами. Беларусь – это не только самобытная культура и уникальная природа, это страна, где высоко ценят знания и качественное образование, где созданы условия для безопасной, комфортной и гармоничной жизни.

Информационные технологии сегодня – это основа цифровой экономики, инноваций и глобального развития. Это Парк высоких технологий, объединивший более тысячи компаний и свыше 100 тысяч сотрудников. Высокотехнологичное предприятие промышленного сектора, активно внедряющее передовые цифровые технологии обработки больших данных и искусственного интеллекта. У нас готовят специалистов, востребованных как в Беларуси, так и на международном рынке для развития промышленного потенциала экономики, умных городов и информационного общества. Сегодня 21 университет страны предлагает образование в сфере высоких технологий с учетом реальных потребностей отечественного и мирового рынка. Обучение в бакалавриате и магистратуре осуществляется на русском и английском языках. Перечень востребованных специальностей достаточно широк – от программной инженерии кибербезопасности до цифровой экономики.

Программная инженерия – это флагманское направление высшего IT-образования, которая готовит инженеров-программистов, способных создавать сложные программные продукты. Студенты осваивают современные языки программирования, объективно ориентированные технологии, мобильную и веб-разработку, базы данных и машинное обучение. Практикоориентированный подход, усиленный центрами компетенций и филиалами кафедр на ведущих IT-предприятиях, гарантирует выпускникам высокую востребованность и профессиональный рост. Во всех университетах Беларуси внедрены модели по прикладным технологиям искусственного интеллекта. Также востребованы специалисты-разработчики, архитекторы нейросетей и специалисты по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Кибербезопасность – важнейшее направление национального суверенитета. Образовательный процесс строится в тесной связи с реальным сектором. Студенты изучают дисциплины по анализу больших данных, аудиту безопасности, управлению рисками и проходят практику в ведущих центрах кибербезопасности страны. Цифровизация производственных процессов, робототехника, проектирование и создание гибридного и электротранспорта, беспилотных комплексов, технологий искусственного интеллекта, блокчейн и криптовалюты, создание и развитие цифровых торговых платформ – далеко не полный перечень современных направлений специалистов, по которым готовят в белорусских вузах в сфере IT. В учреждениях образования создана комфортная и безопасная среда для иностранных студентов. Учебные корпуса, общежития, спортивные объекты и зоны отдыха. Выбирая IT-образование в Беларуси, вы выбираете качество и уверенность в своем профессиональном будущем в глобальном цифровом мире. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Камлач, заместитель декана факультета компьютерного проектирования, ответственный секретарь приемной комиссии в БГУИР. Юрий Царев, ведущий:

Айтишник сейчас – это очень популярная, можно сказать, очень преследуемая всеми молодыми людьми профессия, потому что дает большие перспективы. Расскажите, как сейчас обстоит все дело в этой области со студентами, с набором, с популярностью, что происходит?