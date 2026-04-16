IT-образование в Беларуси. Рассказываем, насколько востребованы эти специальности и почему стоит туда поступать
Все начинается со вступительной кампании. Задолго до выбора своего пути в жизни у молодых людей и их родителей возникает немало вопросов. Один из них – как выбрать специальность и жизнь, чтобы эта сфера была востребована и развивалась сама, давала возможность развития, и, разумеется, приносила не только моральное удовлетворение, но и хороший доход. Таким критериям идеально отвечают IT-специальности. Именно в Беларуси можно стать профессионалом этого дела. Давайте убедимся в этом сами.
Беларусь – это не только самобытная культура и уникальная природа, это страна, где высоко ценят знания и качественное образование, где созданы условия для безопасной, комфортной и гармоничной жизни.
Информационные технологии сегодня – это основа цифровой экономики, инноваций и глобального развития. Это Парк высоких технологий, объединивший более тысячи компаний и свыше 100 тысяч сотрудников. Высокотехнологичное предприятие промышленного сектора, активно внедряющее передовые цифровые технологии обработки больших данных и искусственного интеллекта. У нас готовят специалистов, востребованных как в Беларуси, так и на международном рынке для развития промышленного потенциала экономики, умных городов и информационного общества. Сегодня 21 университет страны предлагает образование в сфере высоких технологий с учетом реальных потребностей отечественного и мирового рынка.
Обучение в бакалавриате и магистратуре осуществляется на русском и английском языках. Перечень востребованных специальностей достаточно широк – от программной инженерии кибербезопасности до цифровой экономики.
Программная инженерия – это флагманское направление высшего IT-образования, которая готовит инженеров-программистов, способных создавать сложные программные продукты. Студенты осваивают современные языки программирования, объективно ориентированные технологии, мобильную и веб-разработку, базы данных и машинное обучение. Практикоориентированный подход, усиленный центрами компетенций и филиалами кафедр на ведущих IT-предприятиях, гарантирует выпускникам высокую востребованность и профессиональный рост.
Во всех университетах Беларуси внедрены модели по прикладным технологиям искусственного интеллекта. Также востребованы специалисты-разработчики, архитекторы нейросетей и специалисты по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы.
Кибербезопасность – важнейшее направление национального суверенитета. Образовательный процесс строится в тесной связи с реальным сектором. Студенты изучают дисциплины по анализу больших данных, аудиту безопасности, управлению рисками и проходят практику в ведущих центрах кибербезопасности страны.
Цифровизация производственных процессов, робототехника, проектирование и создание гибридного и электротранспорта, беспилотных комплексов, технологий искусственного интеллекта, блокчейн и криптовалюты, создание и развитие цифровых торговых платформ – далеко не полный перечень современных направлений специалистов, по которым готовят в белорусских вузах в сфере IT. В учреждениях образования создана комфортная и безопасная среда для иностранных студентов. Учебные корпуса, общежития, спортивные объекты и зоны отдыха. Выбирая IT-образование в Беларуси, вы выбираете качество и уверенность в своем профессиональном будущем в глобальном цифровом мире.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Камлач, заместитель декана факультета компьютерного проектирования, ответственный секретарь приемной комиссии в БГУИР.
Юрий Царев, ведущий:
Айтишник сейчас – это очень популярная, можно сказать, очень преследуемая всеми молодыми людьми профессия, потому что дает большие перспективы. Расскажите, как сейчас обстоит все дело в этой области со студентами, с набором, с популярностью, что происходит?
Павел Камлач, заместитель декана факультета компьютерного проектирования, ответственный секретарь приемной комиссии в БГУИР:
Эта область очень востребована. Очень много студентов. Очень высокие проходные баллы. То есть у нас проходные баллы на самые топовые специальности – под 390 из 400 баллов. Популярность только растет. Это сама по себе сфера очень динамично развивающаяся. То есть еще пару лет назад никто не думал, что искусственный интеллект так хорошо войдет в современную жизнь. При этом уже мы говорим о том сегодня, что он скоро заменит некоторые специальности, в том числе и в IT.
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