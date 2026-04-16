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Осторожно, аферисты! В Минске 70-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников

16 апреля 2026 08:57
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В Минске 70-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Первомайское РУВД она обратилась после того, как неизвестные под видом сотрудников различных служб убедили ее в том, что от ее имени совершаются незаконные переводы и уже якобы возбуждено уголовное дело.

Сначала в мессенджере позвонил «специалист по домофонам» и выманил код из СМС.

Осторожно, аферисты! В Минске 70-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников-2

Будут менять входную дверь и домофон. Он сказал, что будут завтра менять, ключи принесут только через день. А сегодня придет СМС с кодом, по которому можно будет входить.

Осторожно, аферисты! В Минске 70-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников-4

Кирилл Томчик, оперуполномоченный УВД администрации Первомайского района Минска:
Вскоре с ней связались представители БелГИЭ, которые сообщили, что ее данными воспользовались аферисты и от ее имени осуществляют переводы на преступные счета. Позже ненастоящие правоохранители сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело, а в ее квартире будет проведен обыск.

Уточнилось, сколько денег есть. Сказали, что на них нужно составить налоговую отчетность. Для этого нужно будет снять деньги, передать в налоговую городскую.

Осторожно, аферисты! В Минске 70-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников-6

Чтобы «сохранить деньги», женщину убедили передать курьеру 114 тысяч рублей. Схема была многоступенчатой, построенной на давлении и запугивании. Мошенники действовали уверенно, создавали ощущение срочности и полной потери контроля над ситуацией.

Курьером оказалась 65-летняя жительница Жлобина – она тоже стала жертвой аферистов и, не понимая, что участвует в преступлении, забирала деньги у минчан и дважды выезжала за границу, чтобы передать наличные посреднику. По факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители призывают быть внимательными и предупреждать пожилых родственников о подобных схемах.

В Минске 21-летний молодой человек попытался выдать себя за жертву телефонных мошенников.

# Мошенничество # Интернет-мошенничество

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