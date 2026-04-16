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Благоустройство Минска набирает обороты! Жители столицы активно включаются в работу

16 апреля 2026 09:02
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Благоустройство Минска набирает обороты: жители столицы активно включаются в работу по озеленению, обновлению общественных пространств и развитию городской инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благоустройство Минска набирает обороты! Жители столицы активно включаются в работу-2

Главные приоритеты – модернизация парков, забота о лесных массивах и обновление детских площадок, которые делают город комфортнее для семей с детьми. Яркий пример гражданской инициативы – участие коллектива предприятия по производству керамических изделий в марафоне чистоты и благоустройства. Более двух десятков работников решили не оставаться в стороне и взялись за дело.

Ольга Корниевич, начальник хозяйственного отдела предприятия по производству керамических изделий:
Приближается праздник Великий День Победы, поэтому наши работники очень ответственно относятся. Многие проживают в этом доме и хотят навести порядок здесь. Мы еще убирали улицу Осиповичская, зеленую зону, а также мы убирали сквер по улице Серова и Пирогова. Каждую субботу принимало не менее сотни, а если в общей сложности, то более 500 человек уже приняли участие в мероприятиях по благоустройству.

Энтузиазм и сплоченность коллектива показали: когда люди объединяются ради общей цели, результат не заставляет себя ждать. Такая активность горожан задает тон предстоящему масштабному событию. Уже 18 апреля пройдет республиканский субботник.

# Государственная политика

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