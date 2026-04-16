На промпредприятиях Беларуси запущен проект по профилактике профессиональных заболеваний у женщин

В Беларуси стартовал проект, направленный на профилактику профессиональных заболеваний у женщин, работающих на промышленных предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива приурочена к Году белорусской женщины и учитывает рост женской занятости в промышленности, включая отрасли с потенциально вредными условиями труда.