На промпредприятиях Беларуси запущен проект по профилактике профессиональных заболеваний у женщин

В Беларуси стартовал проект, направленный на профилактику профессиональных заболеваний у женщин, работающих на промышленных предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатива приурочена к Году белорусской женщины и учитывает рост женской занятости в промышленности, включая отрасли с потенциально вредными условиями труда.
Программа основана на научно-практическом подходе: специалисты оценивают профессиональные риски, прогнозируют возможные нарушения здоровья и формируют индивидуальные профилактические планы для каждого предприятия. Важная часть – информирование работниц о рисках и мерах защиты. В проект включены семь предприятий из всех регионов страны, где женщины составляют не менее 70 % штата.
Всего охвачено почти 3 тысячи 700 работников, из них около 2900 – женщины. По данным санитарно-эпидемиологической службы, за последние 10 лет уровень хронических профзаболеваний удалось снизить более чем вдвое. В 2021–2025 годах профзаболевания выявлены у 36 женщин, занятых в машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой, легкой и химической промышленности. Новый проект должен усилить профилактику и повысить безопасность труда.
Масштабный марафон инициатив! Какие проекты запущены в Год белорусской женщины?