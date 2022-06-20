Обсудили жильё, трудоустройство и распределение. Столичная молодёжь встретилась с руководством Мингорисполкома

Новости Беларуси. Распределение выпускников, поддержка в начале трудовой карьеры и решение жилищного вопроса. В Национальной библиотеке прошла большая диалоговая площадка «С молодежью на равных», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В стены «Алмаза знаний» для встречи в очном формате пришли более 400 выпускников учреждений высшего и профессионального образования. В формате онлайн-стрима присоединилась молодежь из девяти предприятий города. Участие в диалоге также приняло руководство столицы, представители православной церкви.

Речь шла о реализации инициатив и программах по поддержке талантливой молодежи. На вопросы из зала отвечали приглашенные специалисты из министерств и ведомств, а также структур Мингорисполкома. Бывшие выпускники в свою очередь поделились опытом, полученным на первом рабочем месте, сложностями, с которыми пришлось столкнуться, и путями их решения.