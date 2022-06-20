Обсудили жильё, трудоустройство и распределение. Столичная молодёжь встретилась с руководством Мингорисполкома

Новости Беларуси. Распределение выпускников, поддержка в начале трудовой карьеры и решение жилищного вопроса. В Национальной библиотеке прошла большая диалоговая площадка «С молодежью на равных», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Распределение выпускников, поддержка в начале трудовой карьеры и решение жилищного вопроса. В Национальной библиотеке прошла большая диалоговая площадка «С молодежью на равных», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В стены «Алмаза знаний» для встречи в очном формате пришли более 400 выпускников учреждений высшего и профессионального образования. В формате онлайн-стрима присоединилась молодежь из девяти предприятий города. Участие в диалоге также приняло руководство столицы, представители православной церкви.
Речь шла о реализации инициатив и программах по поддержке талантливой молодежи. На вопросы из зала отвечали приглашенные специалисты из министерств и ведомств, а также структур Мингорисполкома. Бывшие выпускники в свою очередь поделились опытом, полученным на первом рабочем месте, сложностями, с которыми пришлось столкнуться, и путями их решения.
Дарья Лукашевич, студентка БГПУ имени Максима Танка:
Я считаю, что данное мероприятие нужно и важно. Насколько мне известно, у нас сейчас Год исторической памяти. Конечно, молодежи нужно уметь разбираться, уметь находить какие-то актуальные вопросы, обсуждать их вместе.
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Этой площадкой мы делаем какое-то подведение итогов тех массовых взаимоотношений, которые выстраивались на протяжении всего года. Это и стримы с председателем Минского горисполкома, это и встречи руководства горисполкома со студентами. Накопился ряд вопросов, которые так или иначе город взял на вооружение именно со стороны молодежи для реализации.
Участники диалога смогли подробнее узнать о предприятиях столицы, условиях труда и обсудить реализацию молодежной политики. Этот большой диалог – первый из многочисленных мероприятий, которые пройдут в рамках Недели молодежи.