Историю деревни Семежево запечатлели в музее «Бацькава гняздо» – показываем экспонаты

Старые церковные книги, иконы, фотографии и предметы быта. Почти все вещи в этом музее собраны из одной деревни – Семежево Копыльского района. В населенном пункте родилось много талантливых людей, своя глубокая история и уникальные традиции, которые чтят до сих пор, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

А вы знали, что создатель самых популярных моделей МАЗ родилася в Семежево? Рассказываем о знаменитом выходце ( подробности ).

История уникальной деревни запечатлена и в минском музее «Бацькава гняздо». Он находится в Центре дополнительного образования детей и молодежи «Виктория». Идея создания такой выставки принадлежит работнице учреждения Любови Геннадьевне Пыско.

Она в свое время вышла замуж за парня из Семежево, часто бывала в деревне, очаровалась ее колоритом. И решила воссоздать жизнь белорусской глубинки, какой она была 100-150 лет назад. В музее хранится более 500 экспонатов. Это мужские орудия труда, различные костюмы и аксессуары, предметы быта, книги и старые фотографии.

Ольга Устинская, заместитель директора Центра дополнительного образования детей и молодежи «Виктория»:

Наши сотрудники также приносят вещи своих бабушек, прабабушек, которые вышивали подушки, наволочки, полотенца. Все несут в наш музей. Наш музей организовывает передвижные выставки.

Детям очень интересно в нашем музее, поскольку можно все потрогать руками.