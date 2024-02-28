А вы знали, что создатель самых популярных моделей МАЗ родилася в Семежево? Рассказываем о знаменитом выходце

Родом из Семежево много талантливых людей. Это учителя, врачи, ученые. Один из них – Михаил Степанович Высоцкий, генеральный конструктор по автомобильной технике Беларуси. Он основоположник белорусского грузового автомобилестроения, создатель самых популярных моделей МАЗ.

Именно Михаил Высоцкий принял решение разместить кабину водителя не за двигателем, а над ним. А в 1980-е на выставке в Париже его автопоезд под концептуальным названием «Перестройка» произвел настоящий фурор.

Не забывал конструктор и о малой родине. Активно помогал, а еще именно здесь проводил испытания для МАЗов. Машины участвовали в программе мелиорации. А позже в честь земляка в Семежево открыли дом-музей, который посвящен его жизни и творческому пути, где можно увидеть детство и юношество академика.

Здесь и русская печь, и домашняя утварь, а также тот самый деревянный чемодан, с которым Михаил Высоцкий отправился покорять белорусскую столицу. А во втором зале размещены фотографии, документы и множество экспонатов, связанных с автомобильной техникой.