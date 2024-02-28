А вы знали, что создатель самых популярных моделей МАЗ родилася в Семежево? Рассказываем о знаменитом выходце
Родом из Семежево много талантливых людей. Это учителя, врачи, ученые. Один из них – Михаил Степанович Высоцкий, генеральный конструктор по автомобильной технике Беларуси. Он основоположник белорусского грузового автомобилестроения, создатель самых популярных моделей МАЗ.
Именно Михаил Высоцкий принял решение разместить кабину водителя не за двигателем, а над ним. А в 1980-е на выставке в Париже его автопоезд под концептуальным названием «Перестройка» произвел настоящий фурор.
Не забывал конструктор и о малой родине. Активно помогал, а еще именно здесь проводил испытания для МАЗов. Машины участвовали в программе мелиорации. А позже в честь земляка в Семежево открыли дом-музей, который посвящен его жизни и творческому пути, где можно увидеть детство и юношество академика.
Здесь и русская печь, и домашняя утварь, а также тот самый деревянный чемодан, с которым Михаил Высоцкий отправился покорять белорусскую столицу. А во втором зале размещены фотографии, документы и множество экспонатов, связанных с автомобильной техникой.
Сергей Апон, житель агрогородка Семежево:
Михаил Степанович Высоцкий был человеком очень жизнерадостным. Он очень любил жизнь. Он любил женщин, машины, все вокруг любил до самой кончины. Одним из его любимых дел была песня, он всегда любил петь. В его окружении, на МАЗе, в других заводах Беларуси часто звучала песня из кинофильма «Весна на Заречной улице», такой гимн трудового народа, трудовой молодежи. Когда слушаешь эту песню, понимаешь, каким был Высоцкий, каким было поколение тех людей. Как на проходную вошли, так десятки лет работали на благо нашей страны.
Белоруска возродила технику ткачества на ниту. Посмотрите, какие пояса делает мастерица – смотреть здесь.