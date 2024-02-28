Белоруска возродила технику ткачества на ниту. Посмотрите, какие пояса делает мастерица

Старые церковные книги, иконы, фотографии и предметы быта. Почти все вещи в этом музее собраны из одной деревни – Семежево Копыльского района. В населенном пункте родилось много талантливых людей, своя глубокая история и уникальные традиции, которые чтят до сих пор, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В свое время Татьяна Волкова стала самым молодым народным мастером Беларуси по ткачеству. Звание получила в возрасте 33 лет. Ткачиха работает в Семежевском центре творчества, сохраняет и популяризирует древнейшее ремесло, которое в городке всегда было на высоком уровне.

Традиционно в Семежево пояса ткали на ниту. Это одна из самых кропотливых техник. Со временем она исчезла, остались только готовые изделия, которые местные жители берегли и передавали из поколения в поколение. Но в 2013-м все изменилось. В Год белорусского пояса на Минщине проходили мастер-классы от талантливых ткачих. Там Татьяна Волкова и подметила особенности. Техника ткачества на ниту в Семежево была возрождена. Историю деревни Семежево запечатлели в музее «Бацькава гняздо» – показываем экспонаты (смотреть здесь).

Татьяна Волкова, народный мастер Беларуси по ткачеству:

Асаблівасцю нашых вырабаў з’яўлялася бардзюрная кампазіцыя, складалася прамавугольнікамі. Адным з узораў было менш запоўненае поле, а другі густы. Іх і зараз выкарыстоўваюць у нашым шчадравальным абрадзе «Цары», які ўнесены ў спіс нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці ЮНЭСКА. Мы прапагандуем традыцыі не толькі нашага мястэчка, але і больш шырако бяром, каб паказаць багацце і дэкору, і тэхнік усёй Беларусі. У нашай калекцыі ёсць паясы, якія ў нас хай і не вырабляліся, але яны ісконна беларускія, былі ў другіх рэгіёнах. Мы таксама гэта захоўваем.

Гэтаму поясу амаль 120 гадоў. Сімвал тут – гэта дах хаты. Паясы з такім узорам рабіла матуля і давала ў дарогу свайму сыну, каб ён не забываў пра сваю родную хату.