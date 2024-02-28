Платья, в которых ходили голливудские знаменитости XX века. Выставку винтажных вещей можно посетить в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
За вдохновением и яркими впечатлениями отправляйтесь в Национальный художественный музей. Новая инсталляция расскажет и покажет, в чем смысл той самой знаменитой фразы «Дольче Вита».
Анна Кузнецова, старший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Национального художественного музея:
На данной выставке представлены произведения различных авторов XIX-XXI веков. Создавая эту выставку, моим личным предпочтением было отталкиваться не от хронологического метода, не от стилистических неких особенностей, не от монографического принципа. Мы собрали здесь работы различных авторов, различных эпох, стилей, жанров. И объединили их не столько неким смыслом, сколько визуальным рядом. То есть той эстетикой, той красотой, которую они дарят, работая друг с другом.
Также можно увидеть шедевры известных модельеров минского ателье и удивительную коллекцию ретро-платьев и аксессуаров Татьяны Федосовой.
Татьяна Федосова, коллекционер:
Не могу не отметить прекраснейшее платье, это одна из гордости нашей коллекции. Это такой переход. Не совсем уже 10е, но и не 20е. 1915 год женщина становится менее целомудренной.
Это платье голливудской актрисы Кей Фрэнсис. В 1930-х годах она была самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде. Она была конкуренткой Марлен Дитрих. Здесь очень красивая вышивка золотой нитью. Когда мы приобретали это платье, было сказано, что пуговицы родные, и это видно. Этот камень – это имитация сапфирита с инкрустацией. В 1930-е не делали имитацию сапфирита. Поэтому подозрение, что сапфирит настоящий, теперь имеет еще большее подтверждение.
Отдельное место в коллекции занимает элегантное платье принцессы Дианы — шикарный наряд вне времени! Получить удовольствие от встречи с прекрасным можно до 1 апреля.
Подробнее в видеоматериале.