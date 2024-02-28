Платья, в которых ходили голливудские знаменитости XX века. Выставку винтажных вещей можно посетить в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

За вдохновением и яркими впечатлениями отправляйтесь в Национальный художественный музей. Новая инсталляция расскажет и покажет, в чем смысл той самой знаменитой фразы «Дольче Вита».

Анна Кузнецова, старший научный сотрудник отдела зарубежного искусства Национального художественного музея:

На данной выставке представлены произведения различных авторов XIX-XXI веков. Создавая эту выставку, моим личным предпочтением было отталкиваться не от хронологического метода, не от стилистических неких особенностей, не от монографического принципа. Мы собрали здесь работы различных авторов, различных эпох, стилей, жанров. И объединили их не столько неким смыслом, сколько визуальным рядом. То есть той эстетикой, той красотой, которую они дарят, работая друг с другом.

Также можно увидеть шедевры известных модельеров минского ателье и удивительную коллекцию ретро-платьев и аксессуаров Татьяны Федосовой.