Ганцевичи первыми в Беларуси начали отмечать «Дожинки-2023»

Новости Беларуси. Они первыми справились с уборкой основных культур и сегодня, 9 сентября, первыми справляют «Дожинки». Ганцевичи встречают хлеборобов Брестской области, которые в очередной раз подтвердили добрую аграрную репутацию своего региона, доказав, что даже в непростых погодных условиях могут полностью обеспечить себя зерном и рапсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник – отличный повод выразить искреннюю благодарность тем, кто трудится в АПК, создавая национальное богатство и обеспечивая продовольственную безопасность страны. В Брестской области получили не рекордный, но весомый урожай зерна – свыше 1 миллиона 340 тысяч тонн. Это всего на 42 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году. Но за счет кукурузы, для которой год, вопреки всему, складывается удачно, в закромах будет ровно столько, как и прошлой осенью – 1 миллион 600 тысяч тонн. И это четверть от общереспубликанского каравая.