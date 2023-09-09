Завершился конкурс «Мисс Беларусь», победительницей стала Элеонора Качаловская

Новости Беларуси. Престижный конкурс «Мисс Беларусь» определил главную красавицу страны. Заветную корону, автомобиль и право представить нашу страну в конкурсе «Мисс мира» завоевала Элеонора Качаловская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальное шоу конкурса состоялось в столичном Дворце спорта. Поддержать претенденток на корону из разных регионов прибыли тысячи человек. Среди зрителей на трибунах присутствовал и глава государства Александр Лукашенко. А само награждение было триумфальным.