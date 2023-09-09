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Завершился конкурс «Мисс Беларусь», победительницей стала Элеонора Качаловская

09 сентября 2023 07:40
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Новости Беларуси. Престижный конкурс «Мисс Беларусь» определил главную красавицу страны. Заветную корону, автомобиль и право представить нашу страну в конкурсе «Мисс мира» завоевала Элеонора Качаловская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Завершился конкурс «Мисс Беларусь», победительницей стала Элеонора Качаловская-1

Финальное шоу конкурса состоялось в столичном Дворце спорта. Поддержать претенденток на корону из разных регионов прибыли тысячи человек. Среди зрителей на трибунах присутствовал и глава государства Александр Лукашенко. А само награждение было триумфальным. 

Завершился конкурс «Мисс Беларусь», победительницей стала Элеонора Качаловская-4

В 13-м Национальном конкурсе красоты участвовали 24 девушки. За корону боролись самые красивые представительницы регионов и города Минска. Роль играли не только очарование, но еще ум и талант претенденток. Организаторы шоу – Национальная школа красоты, Министерство культуры и наши коллеги. 

# Мисс Беларусь # общество # Элеонора Качаловская # Фотофакт

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