Завершился конкурс «Мисс Беларусь», победительницей стала Элеонора Качаловская
Новости Беларуси. Престижный конкурс «Мисс Беларусь» определил главную красавицу страны. Заветную корону, автомобиль и право представить нашу страну в конкурсе «Мисс мира» завоевала Элеонора Качаловская, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финальное шоу конкурса состоялось в столичном Дворце спорта. Поддержать претенденток на корону из разных регионов прибыли тысячи человек. Среди зрителей на трибунах присутствовал и глава государства Александр Лукашенко. А само награждение было триумфальным.
В 13-м Национальном конкурсе красоты участвовали 24 девушки. За корону боролись самые красивые представительницы регионов и города Минска. Роль играли не только очарование, но еще ум и талант претенденток. Организаторы шоу – Национальная школа красоты, Министерство культуры и наши коллеги.