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В Минске 9 сентября изменится интервал движения поездов метро

09 сентября 2023 07:47
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Новости Беларуси. 9 сентября изменен интервал движения поездов столичного метро. Они будут ходить чаще, чем обычно по субботам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске 9 сентября изменится интервал движения поездов метро-1

До полуночи интервал движения на первой и второй линиях составит 5 минут. На третьей линии – 8 минут. Изменяется работа и наземного пассажирского транспорта. Посадка-высадка пассажиров на остановке «Дворец спорта» производиться не будет. Из-за временного ограничения движения транспорта на пр. Победителей с полудня до 15:00 изменятся маршруты автобусов и троллейбусов. 

# Общественный транспорт # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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