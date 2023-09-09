В Минске 9 сентября изменится интервал движения поездов метро

Новости Беларуси. 9 сентября изменен интервал движения поездов столичного метро. Они будут ходить чаще, чем обычно по субботам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До полуночи интервал движения на первой и второй линиях составит 5 минут. На третьей линии – 8 минут. Изменяется работа и наземного пассажирского транспорта. Посадка-высадка пассажиров на остановке «Дворец спорта» производиться не будет. Из-за временного ограничения движения транспорта на пр. Победителей с полудня до 15:00 изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.