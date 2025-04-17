История о собаке, которая спасла от голодной смерти 16 человек. Пообщались с создателями фильма «Каруза»

Юрий Царев, ведущий: В этом фильме речь идет, во-первых, о Великой Отечественной войне. Один из героев этого фильма – это пес. Давайте про него расскажем.

Великий подвиг четвероногого защитника Отечества. О собаке, для которой команды «служить» и «защищать» – смысл всей жизни, рассказывает фильм «Каруза». В широкий прокат трогательная история, основанная на реальных событиях, выйдет 24 апреля. А прямо сейчас эксклюзивные подробности от создателей ленты.

Сергей Багиров, генеральный продюсер фильма «Каруза»:

Я бы не говорил, что это про войну. Это в период войны, когда обостряются все желания, все чувства, все эмоции, когда все страсти накалены, как себя проявила собака. Уникальность животного мира такова, что его один раз в детстве покормишь, он всю жизнь тебе предан в отличие от людей. Поэтому нам хотелось сделать кино, но задача была такая, чтобы снять кино не только для скучающих родителей и радующихся детей, но чтобы и тем, и другим было что вынести из фильма, было за что переживать. Я думаю, оно такое многословное, что каждый из разных возрастных групп найдет что-то для себя.

Юрий Царев:

Расскажите, как вы решили взяться за эту картину?

Иван Харатьян, режиссер фильма «Каруза»:

Историю нашел мой отец и показал мне. Она меня настолько тронула, потому что я действительно очень люблю собак. У самого есть питомец. Затем мы с отцом уже обратились к Сергею, к продюсеру. Он прочитал эту историю, она ему понравилась.

Сергей Багиров:

Дима не просто принес историю. Мы ее почитали, нам она всем понравилась. Потом мы привлекли еще сопродюсера, моего партнера. Дима сделал для этой картины очень много.

Юрий Царев:

Давайте расскажем про собаку, которая там фигурирует. Это что за порода?

Сергей Багиров:

Порода веймаранер. Собака минская, дрессура у нее белорусская. Замечательная, умная и послушная собака, очень харизматичная. Мы искали породу, которая, с одной стороны, должна быть охотничья, с другой стороны, которая поддается дрессуре.