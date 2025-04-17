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Как будут работать больницы и поликлиники в апрельские и майские праздники

17 апреля 2025 09:59
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Министерство здравоохранения Республики Беларусь утвердило график работы медучреждений в выходные и праздничные дни в апреле и мае текущего года.

Амбулатории, поликлиники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ, организации службы крови, санэпорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа будут работать по следующему графику:

26 апреля по графику работы в рабочий день;
28 апреля по графику работы в субботний день;
29 апреля по графику работы в праздничный день;
1 мая по графику работы в праздничный день;
2 мая по графику работы в рабочий день;
3 мая по графику работы в субботний день;
9 мая по графику работы в праздничный день;
10 мая по графику работы в субботний день.

Больницы и РНПЦ:

26 апреля по графику работы в субботний день;
28 апреля по графику работы в рабочий день;
29 апреля по графику работы в праздничный день;
1 мая по графику работы в праздничный день;
2 мая  по графику работы в рабочий день;
3 мая по графику работы в субботний день;
9 мая по графику работы в праздничный день;
10 мая по графику работы в субботний день.

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