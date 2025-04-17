Как будут работать больницы и поликлиники в апрельские и майские праздники

Министерство здравоохранения Республики Беларусь утвердило график работы медучреждений в выходные и праздничные дни в апреле и мае текущего года.

Амбулатории, поликлиники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ, организации службы крови, санэпорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа будут работать по следующему графику:

26 апреля по графику работы в рабочий день;

28 апреля по графику работы в субботний день;

29 апреля по графику работы в праздничный день;

1 мая по графику работы в праздничный день;

2 мая по графику работы в рабочий день;

3 мая по графику работы в субботний день;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 мая по графику работы в субботний день.

Больницы и РНПЦ:

26 апреля по графику работы в субботний день;

28 апреля по графику работы в рабочий день;

29 апреля по графику работы в праздничный день;

1 мая по графику работы в праздничный день;

2 мая по графику работы в рабочий день;

3 мая по графику работы в субботний день;

9 мая по графику работы в праздничный день;

10 мая по графику работы в субботний день.