Христиане отмечают Великий четверг

У христиан Великий четверг – кульминационный день Страстной недели, предваряющий Пасху. Он связан с важными событиями из жизни Иисуса Христа. Сегодня, 17 апреля, верующие вспоминают события Тайной вечери – последнего ужина Спасителя с учениками. Именно в этот день Христос явил пример смирения и любви к ближнему, омыв ноги своим апостолам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси издавна в этот день начинаются приготовления к светлому празднику. Верующие стараются навести дома порядок и избавиться от ненужного, к слову, уборка символизирует очищение не только физическое, но и духовное. Хозяйки приступают к приготовлению главных пасхальных блюд: пекут куличи и красят яйца. В этом году православные и католики встретят праздник в один день: 20 апреля. Ранним утром в день Светлого Христова Воскресения в храмы Беларуси доставят лампаду с Благодатным огнем. Из Иерусалима самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного прилетит со святыней в Москву, где ее передадут представителям Белорусской православной церкви. К началу утренней божественной литургии благодатный огонь прибудет в Свято-Духов кафедральный собор.