История академии в Горках насчитывает почти 200 лет! Вот какие известные белорусы там учились
Город в городе. Кузница профессиональных аграриев. Сельскохозяйственная академия в Горках – достояние страны. Ее история насчитывает почти 200 лет, а специалисты трудятся по всему миру, рассказали в программе «Путевка BY». Дарим пропуск в легендарный академгородок. Виды здесь, как во дворцах Санкт-Петербурга. А все потому, что над проектом главного корпуса трудился русский архитектор итальянского происхождения Анжело Кампиони.
Марина Денисенко, старший научный сотрудник Горецкого районного историко-этнографического музея:
Именно на этом месте в 1837 году было заложено здание первого учебного корпуса тогда Горы-Горецкой земледельческой школы, которая у нас на заднем плане. Здание очень красивое, построено в классическом стиле, как гласят исторические источники, у нас здесь в фундамент был заложен небольшой клад с медными, платиновыми и золотыми монетами.
В 2025 году будет красивый юбилей! В 1925-м институту присвоили почетное звание Академии. По этому поводу на торжественном заседании выступали наши классики – Янка Купала и Якуб Колос. Учился здесь на землемера, а затем заведовал кафедрой белорусского языка и литературы Максим Горецкий. Талантливых выпускников и профессоров – море.
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