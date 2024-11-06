История академии в Горках насчитывает почти 200 лет! Вот какие известные белорусы там учились

Город в городе. Кузница профессиональных аграриев. Сельскохозяйственная академия в Горках – достояние страны. Ее история насчитывает почти 200 лет, а специалисты трудятся по всему миру, рассказали в программе «Путевка BY». Дарим пропуск в легендарный академгородок. Виды здесь, как во дворцах Санкт-Петербурга. А все потому, что над проектом главного корпуса трудился русский архитектор итальянского происхождения Анжело Кампиони.

Марина Денисенко, старший научный сотрудник Горецкого районного историко-этнографического музея:

Именно на этом месте в 1837 году было заложено здание первого учебного корпуса тогда Горы-Горецкой земледельческой школы, которая у нас на заднем плане. Здание очень красивое, построено в классическом стиле, как гласят исторические источники, у нас здесь в фундамент был заложен небольшой клад с медными, платиновыми и золотыми монетами.