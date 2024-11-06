«Это современный дворец правосудия» – В Червене отрыли здание нового суда

Здесь созданы комфортные условия для сотрудников и посетителей. На первом этаже располагаются зал судебных заседаний по уголовным делам, совещательная комната, камеры для обвиняемых, помещения обслуживающего назначения и конвойный двор. На втором находится зал судебных заседаний по гражданским делам вместимостью 40 человек и архивы. Кабинеты судей и залы судебных заседаний расположены так, чтобы исключить возможность непроцессуального общения судьи с участниками судебного процесса. В здании создана безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Третье здание нового суда, которое мы вводим в этом году. У нас есть программа строительства новых и модернизации реконструкции зданий судов. Она строго выполняется. Если говорить об этом здании, то это уже современный дворец правосудия, где, в общем-то, есть все для правосудия и для граждан. В первую очередь, для граждан, которые посещают вот такие дома правосудия. Вот из современных требований, которые должны быть обязательно в современном правосудии, я бы выделил тем, что здесь есть аудио, видеозапись всех судебных процессов. Здесь есть возможность осуществлять правосудие удаленно. То есть сегодня, если у вас есть интернет-кабинет, вы можете из Минска, из любой точки, даже не нашей стороны, принимать участие в судебном процессе.

Подарки к празднику 6 ноября получат жители различных регионов страны. Так, в Гродно своих первых воспитанников примет новый детский сад, в Могилеве ключи от квартир получат медики, а жители Смолевичей – поликлинику.