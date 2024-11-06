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Александр Лукашенко принимает участие в открытии бассейна международного стандарта в Минске

06 ноября 2024 07:39
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Современный бассейн международного стандарта официально открыт в Минске. В торжественной церемонии участие принимает и глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принимает участие в открытии бассейна международного стандарта в Минске-2

Возводить объект начали в 2020-м с привлечением китайской технической помощи. Проект реализовывался, что называется, «под ключ». В комплексе смогут тренироваться сборные страны по водным видам спорта: в соревновательном блоке расположено два бассейна по 50 метров: плавательный и прыжковый с трибунами на более чем 6 000 человек. Доступен комплекс и для всех желающих. В общественной части размещены 25-метровые взрослый и детский бассейны. Президент ознакомится с материальной базой объекта, а также даст старт комбинированной смешанной эстафете среди команд областей, Минска и национальной команды по плаванию.

# Александр Лукашенко # Государственная политика в области спорта

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