Александр Лукашенко принимает участие в открытии бассейна международного стандарта в Минске

Возводить объект начали в 2020-м с привлечением китайской технической помощи. Проект реализовывался, что называется, «под ключ». В комплексе смогут тренироваться сборные страны по водным видам спорта: в соревновательном блоке расположено два бассейна по 50 метров: плавательный и прыжковый с трибунами на более чем 6 000 человек. Доступен комплекс и для всех желающих. В общественной части размещены 25-метровые взрослый и детский бассейны. Президент ознакомится с материальной базой объекта, а также даст старт комбинированной смешанной эстафете среди команд областей, Минска и национальной команды по плаванию.