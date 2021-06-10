Школа для меня больше, чем место, где я училась. В Мингорисполкоме собрались лучшие выпускники Минского района

Новости Беларуси. В Минской области проходят выпускные вечера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Формат традиционный. Обязательны и санитарно-эпидемиологические нормы, которые медики предъявляют для массовых мероприятий. Выпускников пристоличья на торжество собрали в Минске. Здесь прошел бал выпускников учреждений образования района.

Казалось, еще вчера сидели за школьной партой и готовились к урокам, теперь – без пяти минут выпускники и абитуриенты. В актовом зале Минского райисполкома много улыбок и радостных глаз. Здесь собрались лучшие ученики пристоличья. Девушки в ярких платьях, парни в деловых костюмах. На сцене те, кто на протяжении 11 лет трудился и достиг высоких результатов в учебе. 40 молодых людей получили золотые и серебряные медали.