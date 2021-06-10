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Школа для меня больше, чем место, где я училась. В Мингорисполкоме собрались лучшие выпускники Минского района

10 июня 2021 18:48
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Новости Беларуси. В Минской области проходят выпускные вечера, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Формат традиционный. Обязательны и санитарно-эпидемиологические нормы, которые медики предъявляют для массовых мероприятий. Выпускников пристоличья на торжество собрали в Минске. Здесь прошел бал выпускников учреждений образования района.

На красочной церемонии побывала и наш корреспондент Анна Куртасова.

Школа для меня больше, чем место, где я училась. В Мингорисполкоме собрались лучшие выпускники Минского района-1

Казалось, еще вчера сидели за школьной партой и готовились к урокам, теперь – без пяти минут выпускники и абитуриенты. В актовом зале Минского райисполкома много улыбок и радостных глаз. Здесь собрались лучшие ученики пристоличья. Девушки в ярких платьях, парни в деловых костюмах. На сцене те, кто на протяжении 11 лет трудился и достиг высоких результатов в учебе. 40 молодых людей получили золотые и серебряные медали. 

Школа для меня больше, чем место, где я училась. В Мингорисполкоме собрались лучшие выпускники Минского района-3

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома:
Это золотой фонд пристоличья. Это ребята, которые прославили учреждения Минского района достижениями в интеллектуальных конкурсах, в творческих, спортивных состязаниях. Мы гордимся ими.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Выпускной # Анна Куртасова

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