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Не пострадает даже от падения 200-тонного самолёта. Насколько безопасна БелАЭС?

10 июня 2021 18:18
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Новости Беларуси. Новая эпоха для белорусской энергетики. Пусковой комплекс первого энергоблока БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не пострадает даже от падения 200-тонного самолёта. Насколько безопасна БелАЭС?-1

БелАЭС строится по российскому проекту нового поколения повышенной безопасности «три плюс». Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой, реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва и даже падения 200-тонного самолета. Проект по самым высоким международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. К тому же Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты на БелАЭС по процедуре Европейского союза.

Не пострадает даже от падения 200-тонного самолёта. Насколько безопасна БелАЭС?-4

Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) МЧС Беларуси:
С Европейской комиссией было заключено соглашение, что мы будем проходить эти стресс-тесты. Это абсолютно добровольное решение белорусской стороны. Это не испытания, это скорее оценка безопасности на соответствие более высоким требованиям в свете аварии на Фукусиме.

# АЭС в Беларуси # общество # Ольга Луговская # Фотофакт

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