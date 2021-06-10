Не пострадает даже от падения 200-тонного самолёта. Насколько безопасна БелАЭС?

Новости Беларуси. Новая эпоха для белорусской энергетики. Пусковой комплекс первого энергоблока БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЭС строится по российскому проекту нового поколения повышенной безопасности «три плюс». Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой, реактор не пострадает в случае землетрясения, урагана, наводнения, взрыва и даже падения 200-тонного самолета. Проект по самым высоким международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. К тому же Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты на БелАЭС по процедуре Европейского союза.