Дипломы, которые не нужно подтверждать за границей, и новый корпус. Что обсуждали представители БГМУ и Владимир Кухарев?

Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился со студентами и преподавателями медицинского университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будущих медиков волновали перспективы модернизации системы здравоохранения Минска, строительства современных зданий, внедрения мировых технологий диагностики и лечения. Медицинский университет – самый многонациональный вуз страны, здесь обучаются более 2 000 иностранных студентов. Обсуждался и вопрос предоставления жилья иногородним. В 2022 году начнется строительство общежития на 500 мест. Напомним, в ноябре медуниверситет отметит вековой юбилей. К знаковой дате запланировано множество мероприятий.

Дмитрий Бородин, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Наша альма-матер празднует юбилей – 100 лет. Это очень праздничная и важная дата для нас, и в связи с этим мы бы хотели попросить помочь нам с высадкой аллеи в честь этой грандиозной даты, как-то посодействовать с выделением участка для аллеи памяти.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета:

Приоритетом для нашего университета является строительство нового практикоориентированного корпуса, центра, который позволит на более современном уровне проводить занятия на 3D-тренажерах, муляжах, симуляционном оборудовании, осваивать высокотехнологические операции. Перед тем, как пойти в клинику, в операционную, освоить это на 3D-станке или на 3D-оборудовании, проводя различные лапароскопические или другие операции. Кроме этого, запланирована установка фантомного стоматологического комплекса более чем на 60 мест, а также симуляционная аптека.