Сотрудник БелАЭС: мы сейчас вырабатываем энергоблоком пятую-шестую часть от потребления Беларуси

Новости Беларуси. Новая эпоха для белорусской энергетики. Пусковой комплекс первого энергоблока БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новая эпоха для белорусской энергетики. Пусковой комплекс первого энергоблока БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все заявленные проектом характеристики выдержали комплексное испытание, так называемая обкатка длилась 15 суток. Теперь лицензия подтверждает полную безопасность объекта. Первый энергоблок сегодня находится на номинальной мощности, то есть загружен на 100 %, работает в штатном режиме.
Дмитрий Кривин, начальник турбинного цеха Белорусской АЭС:
Текущая выработка электроэнергии составляет порядка 1 160 мегаватт электрических. Отпускаемую мощность можно сравнить: в объеме масштабов республики, допустим, то, что мы сейчас вырабатываем энергоблоком, – это порядка пятой-шестой части от текущего потребления Республики Беларусь.
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