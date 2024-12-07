Исторические документы, или новый этап союзнических отношений. Мнение эксперта по заседанию ВГС в Минске

Один из шагов на пути к этому – создание единого рынка электроэнергии. Решение принято, соглашение подписано на Высшем госсовете в Минске. Процесс будет поэтапным, но в перспективе, эффект ощутят предприятия обоих государств. Подробнее итоги ВГС обсудим с нашим сегодняшним экспертом.

Думаю, что применительно к Республике Беларусь эта цифра существенно выше в силу специфики торговли и экономических отношений именно по энергоносителям. Я бы ее оценил где-то в 8-9 % к ВВП.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук: Обращаясь к экономисту, вы, наверное, хотите услышать от меня цифру. Цифру в абсолютных единицах, в рублях, российских или белорусских, я, наверное, назвать не смогу, поскольку эти цифры являются производной от наших экономических достижений каждого года, квартала и так далее. А вот о процентах говорить можно.

Николай Межевич: Что мы должны сделать? Если человек приезжает из Республики Беларусь в Россию и по каким-то причинам хочет год, два, три, пять поработать в России, потом вернуться, ему должны быть обеспечены особые условия по всем параметрам: от поликлиники и школы и заканчивая оформлением документов. Именно этот человек должен восприниматься как свой.

Николай Межевич:

Сигналов несколько. Но не секрет, что ту войну, которую, может быть, наши лидеры не помнят, но о которой им рассказывали, о которой они учили в школе, в вузах, мы встретили вроде бы готовыми, но оказалось, не совсем. И очень бы хотелось, чтобы тогда, летом 41-го, под Брестом все началось и там и закончилось. Но оказалось, что возможен иной сценарий.

Вся Республика Беларусь после тяжелых боев была захвачена. Да, она была захвачена, правда, мне кажется, большой радости фашистам это не принесло. Другой такой партизанской республики не было. Но повторять мы это не будем. Поэтому противника надо встретить там, где он есть сегодня, а именно по нашим границам.

На сегодняшний день абсолютно четко видно, что Латвия и Литва – это государства, абсолютно потерянные для человеческой цивилизации. Это страны победившего фашизма, причем в такой форме, которой не было даже у Гитлера.

Что же касается Польши, мне очень тяжело на эту тему говорить, но польское руководство не слышит собственного народа. Я абсолютно уверен в том, что сейчас, как и 10 лет назад, когда я работал в Польше, люди относились к нам, и белорусам, и русским, очень тепло. А власти относились сдержанно. Теперь власти относятся с ненавистью, но я уверен в том, что поляки в целом не готовы воевать с нами, потому что мы, в свою очередь, на них нападать не будем.