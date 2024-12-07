Более 400 человек приняли участие в благотворительном забеге «Яркая вертикаль»

В Минске прошел благотворительный забег «Яркая вертикаль», который собрал любителей активного образа жизни всех возрастов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальность старта в том, что его финишная точка расположилась на крыше Национальной библиотеки Беларуси. Участники преодолели 591 ступеньку, чтобы в конечном итоге насладиться видом Минска с высоты. Забег дал возможность проверить свои силы и совершить маленькую личную победу над собой. Немаловажен и благотворительный аспект.

Елена Шкадрович:

Хочется поделиться частичкой своей души и сердца. И не только сказать хорошие слова, но и хотя бы какой-то минимальной помощью показать, что это хорошие праздники и все мечты сбываются.

Павел Герасимович:

Принял решение бежать, потому что посчитал, что данный забег благотворительный, деньги пойдут на счет детям.