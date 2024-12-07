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Более 400 человек приняли участие в благотворительном забеге «Яркая вертикаль»

07 декабря 2024 14:24
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В Минске прошел благотворительный забег «Яркая вертикаль», который собрал любителей активного образа жизни всех возрастов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более 400 человек приняли участие в благотворительном забеге «Яркая вертикаль»-2

Уникальность старта в том, что его финишная точка расположилась на крыше Национальной библиотеки Беларуси. Участники преодолели 591 ступеньку, чтобы в конечном итоге насладиться видом Минска с высоты. Забег дал возможность проверить свои силы и совершить маленькую личную победу над собой. Немаловажен и благотворительный аспект.

Более 400 человек приняли участие в благотворительном забеге «Яркая вертикаль»-4

Елена Шкадрович:
Хочется поделиться частичкой своей души и сердца. И не только сказать хорошие слова, но и хотя бы какой-то минимальной помощью показать, что это хорошие праздники и все мечты сбываются.

Более 400 человек приняли участие в благотворительном забеге «Яркая вертикаль»-6

Павел Герасимович:
Принял решение бежать, потому что посчитал, что данный забег благотворительный, деньги пойдут на счет детям.

Более 400 человек приняли участие в благотворительном забеге «Яркая вертикаль»-8

В соревновании приняли участие более 400 человек. Их стартовые взносы будут перечислены на поддержку детской школы-интерната в Бегомле.

# Благотворительность

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