«Некоторые положения ужесточают ответственность, а некоторые смягчают». Эксперт об изменениях в Уголовном кодексе Беларуси

В последнюю неделю обсуждается тема изменения кодексов по вопросам уголовной ответственности. Незнание закона не освобождает от ответственности. Предупрежден – значит вооружен. Об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – консультантом управления правового регулирования конституционного строительства и правоохранительной деятельности Министерства юстиции Беларуси Павлом Ненашевым. Как вы охарактеризуете изменения в Уголовном кодексе?

Павел Ненашев, консультант управления правового регулирования конституционного строительства и правоохранительной деятельности Министерства юстиции Беларуси:

Изменения носят комплексный характер. В ходе проработки закона было проанализировано порядка 800 предложений граждан. В целом закон включил в себя изменения, касающиеся большого числа институтов уголовного права, назначений наказаний, совокупности преступлений, освобождения от ответственности. Однозначно сказать, что он стал более жестким или либеральным, нельзя. Какие-то положения направлены на ужесточение ответственности, а какие-то смягчают ответственность в зависимости от того, какой институт регулируется данной нормой. На ваш взгляд, чем продиктованы эти изменения? Павел Ненашев:

Они не то чтобы продиктованы, это комплексная работа, которая была организована по поручению Президента, носила плановый характер, поэтому этим законом решалось сразу множество вопросов. То есть он не носит узкий характер по решению одной конкретной задачи. Какие статьи исключили из УК? Павел Ненашев:

Из УК было исключено порядка 10 статей, часть из них была исключена в силу невостребованности или малой востребованности на практике, а другие статьи были исключены посредством переносов в иные главы или объединения с иными статьями. Отдельные статьи, допустим, статьи 415-419, были исключены с целью переноса института уклонения от отбывания наказания в общую часть посредством закрепления упрощенного порядка назначений наказаний. По новому Уголовному кодексу будет новый особый подход по назначению штрафов. Как это будет работать?

Павел Ненашев:

Да, вносятся изменения в порядок назначения штрафа. Теперь предусматривается, что суд может, назначая наказание в виде штрафа, применить рассрочку, которая устанавливается на срок не более пяти лет, но при этом ежемесячный платеж не может быть менее двух базовых величин. Либо отсрочка, которая дается на срок не более года. При назначении судом рассрочки либо отсрочки учитывается материальное положение обвиняемого, а также то деяние, которое он совершил, его последствия. Суд по своему усмотрению может применить либо рассрочку, либо отсрочку в зависимости от тех факторов, которые обозначены. Но следует сказать, что данная мера будет применяться по решению суда. В данном конкретном случае суд сам будет учитывать: применять рассрочку или не применять. Основная цель данного нововведения заключается в том, чтобы стимулировать обвиняемых к выполнению данного наказания, что впоследствии избежит замены штрафа более жесткими наказаниями, если лицо уклоняется от его уплаты. Вводится ответственность за неоднократное нарушение порядка организации проведения массовых мероприятий. Чем это грозит нарушителям?

Павел Ненашев:

У нас сейчас уже есть административная ответственность за нарушение порядка проведения организации массового мероприятия, уголовная ответственность вводится с целью наказания злостных нарушителей данной меры. То есть предполагается, что лицо будет привлекаться к уголовной ответственности, если оно неоднократно нарушает данный порядок. Неоднократность заключается в том, что лицо до этого дважды уже привлекалось к административной ответственности за нарушение данного порядка. В течение года после последнего привлечения к административной ответственности еще раз нарушает данный порядок. В таком случае будет привлекаться уже к уголовной ответственности. Статья предполагает наказание в виде ареста, а также ограничение свободы и лишение свободы на срок до трех лет. Данный вид наказания будет назначаться судом в зависимости от самого лица и последствий его деяний, которые он совершил. Какие новые положения в Уголовном кодексе, которые касаются несовершеннолетних?